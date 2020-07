© The Football Association

Malgré l'arrivée programmée du nouvel opus de la licence, la saison internationale de FIFA20 n'est pas encore terminée puisque deux de nos eDiables Rouges prendront part cette semaine à la FIFA Play x Unite 2020, un tournoi européen rassemblant huit nations.



Malgré la trêve estivale et le ralentissement des compétitions jusqu'à la sortie du nouvel opus de la licence d'EA Sports, la saison internationale de FIFA20 revient sur le devant de la scène avec l'organisation du FIFA Play x Unite 2020, un tournoi européen rassemblant huit nations prêtes à en découdre dans ce qui s'apparente être l'ultime baroud d'honneur du titre dans son format 2020.



Alors que la majorité des joueurs compétitifs de FIFA20 sont actuellement occupés à se ressourcer lors de vacances bien méritées, d'autres vont devoir reporter leurs projets à plus tard suite à leur convocation en équipe nationale. C'est notamment le cas de Stefano Pinna et Geoffrey Meghoe qui porteront la vareuse des eDiables Rouges lors de ce FIFA Play x Unite 2020.

Le premier, récent vice-champion de France de la discipline avec le club du LOSC, est notre meilleur représentant actuel sur FIFA20 et fait office de locomotive pour notre scène nationale esportive à l'étranger. Le second n'a pas de réelles références à l'international mais est bien connu dans notre pays, notamment avec ces deux participations en Proximus ePro League.

D'autres grands noms seront également au départ de la compétition, comme le Britannique Donovan "Tekkz" Hunt (Fnatic), l'Allemand Michael "Megabit" Bittner (Werder Brême) et son compatriote Umut "Umut" Gültekin (Hambourg), ou encore le Suisse Luca "LuBo" Boller (FC Bâle).

Les sélections, composées de deux joueurs, vont d'abord être réparties en deux groupes d'où seul le vainqueur de chacune d'elles se qualifiera pour une grande finale disputée le 22 juillet prochain. Chaque poule sera jouée dans un arbre à double élimination et offrira donc une seconde chance aux perdants du premier tour.



Nos compatriotes héritent du deuxième groupe en compagnie de l'Italie, la Suède et le Portugal. Ils échappent ainsi au groupe de la mort avec l'Angleterre, l'Allemagne, la Pologne et la Suisse.

Tout porte à croire qu'une qualification en finale est possible pour nos deux eDiables. Leurs deux rencontres auront lieu ces mardi et jeudi et seront théoriquement retransmises en direct sur la chaîne Twitch de Proximus Esports.