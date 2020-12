Activision, l'éditeur historique de Call of Duty, a donné le top départ de sa nouvelle saison compétitive ce week-end avec sa première Call of Duty Challengers Cup 2021.



Ce premier tournoi inaugurait donc la nouvelle année du circuit Challengers de la discipline, sorte de division inférieure à la Call of Duty League et théoriquement réservée aux amateurs. Cet événement marquait également l'arrivée de Call of Duty : Black Ops Cold War dans la compétition ainsi que du format en quatre contre quatre.

Du côté européen, plusieurs centaines d'équipes étaient présentes pour cette première épreuve et de nombreuses écuries marquantes de la saison passée étaient bien évidemment au départ de cette Cup. Parmi elles se trouvaient des structures comme Connect 4 (anciennement Connect 5), House Tarth composée d'anciens joueurs de la Team War, BULLFROG composée également d'anciens membres de la Team WaR et la Team Singularity de notre compatriote Bjarne "Denza" Sleebus.

Comme la saison passée, les joueurs ont d'abord dû enchaîner les matchs dans un arbre à élimination directe afin de se qualifier pour l'ultime phase du tournoi alors jouée en double élimination et au meilleur des cinq manches (BO5).

Rien à déclarer du côté des favoris, ces derniers ayant tous facilement atteint ce stade de la compétition. La première surprise du jour est survenue lors du septième tour avec la défaite, 2 à 3, de la Team Singularity face aux Espagnols de l'équipe RAMS.

Contraints d'évoluer dans le Loser Bracket suite à ce faux pas, notre compatriote et ses équipiers vont aligner les victoires, d'abord face à Obtained Esports (3-2), puis face à Connect 4 (3-0) avant de retrouver leur tombeur de l'arbre supérieur. Heureusement, la Team Singularity va s'offrir une revanche salutaire 3 à 1 et ainsi filer en finale de ce Loser Bracket.



Une dernière victoire sur le fil, 3 à 2 face à BULLFROG, va offrir la première finale de la saison à "Denza". Malgré une manche de retard suite à son passage dans l'arbre inférieur, la Team Singularity va réussir à égaliser face à House Tarth en remportant le premier BO5 de cette finale 3 à 0 et ainsi relancer le suspense. Les deux équipes ont donc dû passer par un match décisif afin de tenter de remporter cette première Cup 2021.

Malheureusement, et malgré un parcours plus qu'honorable de la Team Singularity, c'est finalement House Tarth, grâce à une nette victoire 3 à 0, qui finira par arracher le titre et ses 2.000$. Notre compatriote pourra néanmoins se consoler avec 500$ mais surtout 1.200 points au classement global des Challengers.

"Denza" poursuit donc sa bonne saison passée, où il avait presque tout remporté avec la Team WaR, et semble plus que jamais dans le coup pour 2021 !