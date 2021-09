La Karmine Corp

Elles étaient 28 équipes à concourir pour cette prestigieuse compétition mais une seule devait l'emporter.Et ce ne fut pas sans mal, mais avec succès que laarracha son titre en finale face auxce Dimanche 19 Septembre 2021.

La Karmine Corp, c'est cette équipe française qui parvient à mobiliser les foules. Souvenez-vous, le 26 juillet dernier, ils parvenaient à rassembler 3.000 supporters au palais des congrès lors d'un match de fin de saison régulière du Summer Split de la LFL.



Ou encore, cette équipe qui se faisait féliciter par le président Emmanuel Macron lorsqu'ils remportaient l'édition Spring des Amazon EU Masters en Mai dernier.



© D.R.

La finale







GG à eux !



Mais aussi, cette formation qui a récemment recruté notre meilleur joueur belge de Rocket League,, dont nous réalisions l'interview tout début août Lors de cette finale des Amazon EU Masters Summer Split 2021, ce n'est donc pas sans mal que laparvient à s'imposer, devant près de 231.000 spectateurs sur Twitch.Le match se déroule en BO5, il faut donc 3 rounds gagnants pour remporter la victoire. Et alors que les français tiennent la dragée haute auxavec 2-0 au compteur, ils vivent un passage à vide et sont repris au score : 2-2.Finalement, ils redressent la tête et ne laissent aucune chance à leurs adversaires dans ce 5e round et finissent par décrocher le titre : 3-2La joie des commentateurs Français dans le tweet qui suit se passe de commentaires :