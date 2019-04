Chaque lundi, Visso récapitule pour vous les faits marquants de la semaine écoulée en esport, le tout en vidéo !

Avec un peu de retard, lundi de Pâques oblige, voici vos esport news:

➡️ Etat des lieux d'une scène compétitive dénommée... PUBG qui enchaîne les mauvaises nouvelles

➡️ Une nouvelle LAN fait son apparition dans le paysage esportif belge : Yes We Lan - Esport Tournaments

➡️ Focus sur un tournoi qui a fait ses preuves et qui se tenait ce week-end: la Gamers Assembly !

