Les finales des Rocket League Championship Series (RLCS) se jouaient hier soir pour la zone Europe et Amérique du Nord. Le Belge Maëllo "AztraL" Ernst a remporté le titre européen avec son équipe Dignitas et a été élu MVP de la compétition !

Les RLCS ont enfin rendu leur verdict après des semaines de compétition. Au terme d'une première phase de poules et de play-offs acharnés, ce sont Dignitas pour l'Europe et G2 Esports pour l'Amérique du Nord qui ont fini par triompher de tous leurs adversaires et ainsi s'emparer du prestigieux titre de champion régional de cette neuvième saison. Les deux structures empochent au passage près de 100.000$ !

© Psyonix

Intéressons-nous de plus près à la compétition européenne où deux Belges étaient engagés : Maëllo "AztraL" Ernst (Dignitas) et Bram "Bilbo" Vanoverbeke (remplaçant chez Dignitas).

La saison régulière de cette neuvième édition a été riche en émotion et en spectacle. Dix équipes parmi les meilleures au monde étaient au départ de celle-ci : le FC Barcelone, Dignitas, mousesports, Team Reciprocity, Renault Vitality, Veloce Esports, AS Monaco Esports, Endpoint, Team SoloMid et la Team Singularity.

Toutes ces structures se sont affrontées grâce au format "Round Robin" et les six meilleures d'entre elles au terme de la saison se sont qualifiées pour la phase de play-offs. Dignitas s'en est plutôt bien sorti puisqu'avec un bilan de sept victoires pour deux défaites, la structure va terminer deuxième (derrière Renault Vitality et son unique défaite) et ainsi gagner son ticket pour les demi-finales de la compétition.



© Dignitas

On notera le très mauvais parcours de l'AS Monaco Esports qui n'est pas parvenu à engranger la moindre victoire et sera donc relégué dans la division inférieure pour la saison prochaine.

Les play-offs se sont joués dans un arbre à double élimination jusqu'aux demi-finales et en BO7. Directement qualifié pour ces demis, Dignitas y a rencontré mousesports. Gros challenge pour notre compatriote et ses équipiers qui auront dû batailler jusqu'à l'ultime match pour finalement s'imposer 4 à 3 et filer en grande finale.

L'autre demi-finale opposait les Français de chez Renault Vitality au grand FC Barcelone. Malgré la perte du premier match, les joueurs de la "Ruche" auront su faire parler la poudre en s'imposant assez facilement 4 à 1.

© Rocket League Esports

Finale au sommet donc entre Dignitas et Renault Vitality. Il s'agit en fait de la revanche de la demi-finale de la saison 8 des Rocket League Championship Series Finals. Fin de l'année passée, c'est Renault Vitality qui s'était imposé sur le fil 4 à 3.



Bien déterminé à se venger, Dignitas va partir pied au plancher en remportant les deux premiers matchs (3-2 et 1-0). Renault Vitality va marquer son premier point lors du troisième match avec une victoire serrée 4 à 3 avant de s'incliner une nouvelle fois 2 à 1 lors de la rencontre suivante. Dignitas aura eu besoin de deux balles de match (2-3 et 3-2) pour remporter cette finale et le titre tant convoité de meilleure équipe européenne.



Notre compatriote remporte là son premier titre majeur sur Rocket League et s'offre même le luxe d'être élu MVP (meilleur joueur) de la compétition ! Belle consécration pour le joueur belge, qui confirme ainsi son titre de "Rookie of the Year" acquis lors de la saison passée.



© Rocket League Esports

Seul point noir au tableau, Psyonix a été contraint d'annuler son championnat du monde à cause du risque sanitaire lié à la pandémie de Covid-19. Dignitas ne pourra donc pas défendre les couleurs du Vieux Continent face aux meilleures équipes du monde.