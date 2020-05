Le pilote allemand Daniel Abt a été disqualifié du Race at Home Challenge, la compétition virtuelle de Formule E.

Lors de la cinquième manche disputée samedi sur le circuit de Berlin, Abt a terminé à la troisième place mais ce n'était pas lui qui se trouvait derrière le volant de son simulateur. Il s'est fait remplacé par un joueur professionnel de jeux virtuels, un "gamer".

En plus de sa disqualification, Abt perd aussi tous les points qu'il avait engrangé lors des quatre premières courses. Le pilote a confirmé qu'il ferait un don de 10.000 euros à une bonne cause. "Je m'en veux d'avoir demandé de l'aide, je n'avais pas pris cela au sérieux", a-t-il déclaré avoir avoir été démasqué.

Stoffel Vandoorne a terminé à la deuxième place de la 5e manche, après avoir été accroché par "Abt" alors qu'il était en tête de la course. La victoire est finalement revenue de peu au Britannique Oliver Rowland. Durant la diffusion, le Courtraisien s'était demandé à plusieurs reprises si c'était bien Abt qui était derrière le volant. Lors des interviews après la course, l'écran de l'Allemand est resté noir.

La supercherie a été découverte après que les organisateurs de la Formule E ont prouvé que l'adresse IP du véritable pilote n'était pas celle de Abt et qu'en réalité un certain Lorenz Hoerzing était aux commandes du véhicule de Abt. Les tentatives infructueuses du pilote Audi de Formule E pour masquer sa façon de faire n'ont pas abouti. Il y a eu des déconnexions, un plan de zoom étrangement obscurci d'un "conducteur" et une brève apparition sur Instagram qui a été rapidement effacée.