La eChampions League est le pendant virtuel de la plus prestigieuse des compétitions européennes de football. Hasard du calendrier ou choix délibéré, la compétition s'est déroulée ce week-end et a tenu sa grande finale quelques heures seulement avant le choc opposant le Paris Saint-Germain au Bayern de Munich.



Cette nouvelle édition, remodelée en raison des restrictions sanitaires liées au coronavirus, a vu s'affronter huit des meilleurs joueurs européens autour d'un cashprize de 100.000$ ! Un Suédois, trois Britanniques et quatre Allemands se sont donc retrouvés sur les terrains virtuels afin de sacrer le meilleur d'entre eux.

© EA Sports

Les compétiteurs ont d'abord été répartis en deux groupes joués sous le format GSL dans un arbre à double élimination. Les deux finalistes de chaque groupe se qualifiaient alors pour la phase de playoffs de la compétition, jouée à nouveau dans un arbre à double élimination.

Les Britanniques Donovan "Tekkz" Hunt (Fnatic) et Spencer "Gorilla" Ealing (NEO) se sont extirpés du groupe A et ont été rejoints en playoffs par les Allemands Niklas "NRaseck" Raseck (Guild Esports) et Mohammed "MoAuba" Harkous (Fokus Clan).



Hormis la disqualification du Suédois Olle "Ollelito" Arbin (Ninjas in Pyjamas) pour avoir effectué un remplacement prohibé en toute fin de match, tous les favoris allaient donc pouvoir s'opposer en playoffs.

© Liquipedia

Le spectateur neutre en a eu pour son argent lors de cette ultime étape de la compétition puisqu'elle a proposé pas moins de vingt buts, allant du score fleuve au match à suspense. Au terme de trois rencontres disputées, c'est une finale germano-britannique qui a conclu cette eChampions League. Donovan "Tekkz" Hunt, favori de la rencontre, s'est dressé face à Mohammed "MoAuba" Harkous.

Le joueur allemand n'aura rien pu faire face à la domination de son adversaire, et malgré un match retour conclu sur un nul, il finira par s'incliner au cumulé 1 à 4 et laisser filer le titre en terre britannique. Tekkz ajoute donc une nouvelle ligne à son impressionnant palmarès, lui qui a déjà remporté de nombreuses FUT Champions Cup mais également la FIFA eClub World Cup la saison passée !