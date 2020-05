Le nouveau format de qualification mis en place par Valve pour le Major de Rio a livré son verdict hier soir. Deux Belges étaient engagés dans deux zones différentes et ont connu un sort similaire et pourtant si différent !



Forcé de restructurer le calendrier de sa saison à cause de la pandémie mondiale de Covid-19, l'ESL a été contraint de reporter l'ESL One Rio au mois de novembre. Initialement prévu du 11 au 24 mai, le tournoi profitera d'un cashprize remodelé avec l'addition de deux Majors (mai et novembre). Avec deux millions de dollars à la clé, cela en fait à ce jour le plus gros cashprize jamais enregistré pour une compétition CS:GO !



Ces modifications ont également nécessité une refonte du format des qualifications pour l'événement. Fini les places assurées de Major en Major, toutes les équipes devront dorénavant passer par des qualifications régionales en ligne soumises à un classement général à points qui enverra les meilleures équipes de chaque zone au prochain Major. Des gains supplémentaires seront mis en jeu lors de ces tournois de qualification.

Le circuit en ligne "ESL One : Road To Rio" a donc vu le jour en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, en Océanie et dans la zone CIS. Des dizaines d'équipes vont s'y affronter afin d'engranger un maximum de points et ainsi décrocher un des précieux tickets ouvrant les portes du Major brésilien.



© ESL

Deux joueurs belges étaient au départ de la compétition : Nabil "Nivera" Benrlitom (Team Heretics - Europe) et Nicolas "Keoz" Dgus (Syman Gaming - CIS).



La déception de cette ESL One : Road to Rio est venue de Syman Gaming. La zone CIS est pourtant réputée pour être plus accessible (bien que cette différence s'efface de mois en mois) au niveau des équipes engagées. Il n'était donc pas impossible de voir l'équipe de notre compatriote y briller et déjà se placer pour une qualification vers le Major.

Malheureusement, la structure kazakhe, après être sortie de justesse de la phase de poules, va se faire éliminer du tournoi par Winstrike Team. Le match de placement pour la cinquième place tournera même à l'avantage de Nemiga Gaming qui va infliger une ultime défaite à Syman Gaming dans ce tournoi. Sixième place finale donc pour "Keoz" et ses équipiers. C'est bien décevant lorsque l'on connait le potentiel de l'équipe ! De plus, la structure gâche déjà de précieux points pour le classement général de ce Road to Rio.

Les choses se sont en revanche mieux passées pour Nabil "Nivera" Benrlitom et sa Team Heretics. Engagés dans la zone Europe, notre compatriote et ses équipiers ont joué leur rôle d'outsiders surprises à merveille !



Après être sortis de la phase de poules en s'étant payé le scalp de Dignitas, Complexity Gaming et ENCE, et avoir fait trembler des écuries comme Fnatic ou Ninjas in Pyjamas, les cinq hommes ont continué sur leur lancée en s'imposant face à North lors du premier tour du Looser Bracket des play-offs.

Opposée à G2 Esports au tour suivant, la Team Heretics va faire suer le géant français en l’obligeant à jouer une manche décisive et en perdant sur le fil 14-16, 16-19 et 14-16 ! Passés à un cheveu de l'exploit, les joueurs vont à nouveau tout donner lors du match pour la cinquième place face à NiP. La revanche de la phase de poules va cette fois tourner à l'avantage des Suédois 14-16, 16-8 et 16-13.

Tout comme "Keoz", "Nivera" va terminer à la sixième place finale de ce tournoi mais en ayant toutes les raisons d'être satisfait de son équipe ! Pour une de ses premières sorties officielles avec sa nouvelle line-up, la Team Heretics aura prouvé à la scène CS:GO mondiale qu'il faudra compter sur elle dans le futur !