Après les rumeurs d'un show télévisé lui étant dédié, c'est probablement l'annonce la plus inattendue de ces derniers mois qu'a sorti "le docteur" sur ses réseaux sociaux.



Selon ses dires, relayés dans la foulée par sa maison d'édition, le streamer serait occupé à écrire l'histoire de sa vie, de ses débuts de streamer jusqu'à sa folle ascension vers les sommets de son art.



Le titre de son premier ouvrage a déjà été dévoilé et semble couler de source : Violence. Speed. Momentum. Il s'agit tout simplement du mantra que l'Américain utilise depuis des années sur sa chaîne de streaming.



Afin de rajouter un peu plus de crédibilité à cette annonce, le futur livre de 224 pages est disponible en précommande sur Amazon (27$) où il est déjà classé comme best-seller numéro un de sa catégorie !



© Amazon

Pour les anglophones (aucune traduction en français n'a pour le moment été annoncée), voici la description de ce livre :

As one of gaming’s most recognizable and provocative personalities, Dr DisRespect finally reveals what it’s really like being the biggest global streaming sensation and, in his factual opinion, the greatest gamer in history. Featuring exclusive, never-before-told stories from his career and thoughtful advice on everything from growing superior mullets to thoroughly dominating life, this memoir is as unique and unforgettable as its subject.

Depuis son retour sur le devant de la scène opéré il y a deux semaines sur YouTube, Dr Disrespect semble être encore plus motivé que jamais et enchaîne les projets et autres collaborations à vitesse grand V !

Le succès de cet ouvrage risque d'être retentissant et devrait procurer de juteuses rentrées au "Doc". La seule question qui se pose désormais est la suivante : mais où va-t-il s'arrêter ?