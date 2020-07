À l'occasion de l'arrivée de l'été, la structure française ArmaTeam a relancé ce week-end sa série de tournois appelée "Arma Cup". Pour cette édition estivale, seize joueurs ont été invités dans les locaux parisiens de l'organisation pour s'affronter sur Teamfight Tactics, le jeu de stratégie de Riot Games.

L'été étant officiellement lancé, l'ArmaTeam a profité de l'occasion pour relancer ses tournois "Summer Cup". Dotée de 1.000€, d'un écran gaming et de Riot Points, cette nouvelle édition était organisée en partenariat avec AORUS et AMD et a permis à seize joueurs de se retrouver le temps d'une journée pour s'affronter sur Teamfight Tactics.

© ArmaTeam

C'est donc dans les locaux de la structure, pour la première fois depuis la fin du confinement, que seize des meilleurs joueurs francophones de la discipline se sont retrouvés dans la joie et la bonne humeur. Plus qu'un tournoi, cet événement était une vraie fête pour les joueurs, ces derniers ayant le plaisir d'à nouveau se retrouver physiquement mais également de participer à un barbecue bien mérité.

Un joueur belge a su se faire remarquer lors de cette Arma Cup Summer : Karim "ImSofresh" Bbahla. Ce dernier est connu dans notre pays pour être un touche-à-tout : joueur League of Legends chez Millenium, Ninjas in Pyjamas, Team LDLC et Gambit Gaming, coach pour la Team ROCCAT lors des LCS Spring 2016 et commentateur à ses heures perdues.

Depuis quelques temps, le jeune homme semble s'être reconverti en tant que streameur à plein temps sur sa chaîne Twitch, notamment sur Teamfight Tactics où il côtoie les sommets lors de chaque saison.

© LoL Esports Photos

C'est en partie grâce à son niveau de jeu et sa renommée sur la scène esportive francophone que notre compatriote a décroché sa place pour l'Arma Cup Summer. Il y a rejoint d'autres noms bien connus tels que Xavier "Toon" Dupont, Grégoire “Un33d” Bodi, Kévin "Shaunz" Ghanbarzadeh, Omar "Lowelo" Laib ou encore Jérémie "Torlk" Amzallag.

Les seize joueurs ont tout d'abord été répartis en deux poules d'où les quatre premiers atteignaient la phase de playoffs. Notre compatriote a réussi à terminer à la première place de son groupe à l'issue des quatre manches que comptaient cette étape. Grâce à ses 26 points (1er, 1er, 4ème et 4ème), le joueur belge s'est qualifié assez facilement pour les playoffs de la compétition.

© ArmaTeam

La phase finale a donc rassemblé les huit rescapés de l'étape précédente afin de déterminer le podium et le grand vainqueur de cette édition.

Jouée sur cinq manches, la finale a très mal débuté pour ImSofresh avec deux sixièmes places lors des deux premières manches. Mal embarqué au classement général, notre compatriote va tenter le tout pour le tout dans les trois manches suivantes, ce dernier étant bien conscient que seuls d'excellents résultats pouvaient encore lui permettre de rêver à la victoire finale.

Au terme d'une remontada improbable avec deux victoires et une deuxième place, c'est finalement notre compatriote qui s'imposera d'un cheveu au classement final devant Benjamin "BenVK" et un autre joueur belge : Martin "Bersalis" André.