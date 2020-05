La Solary Cup a réuni ce week-end la crème des joueurs européens de Valorant à l'occasion de la tenue de son premier tournoi d'envergure sur le FPS tactique de Riot Games. Quatre joueurs belges étaient au départ de la compétition !

Après Fnatic et la Team Liquid, c'est la structure française Solary qui a organisé ce week-end son propre tournoi sur Valorant. Réunissant seize équipes autour d'un cashprize de 5.000€, les organisateurs ont frappé fort d'entrée de jeu en proposant un plateau relevé et un événement de qualité.



Parmi les seize équipes au départ du tournoi, huit ont eu la chance d'être invitées par Solary alors que huit autres ont dû gagner leur place à la sueur de leur front lors d'un tournoi de qualification préalable. Ce fût notamment le cas de notre compatriote Benoit "MetaL" Guelette et ses équipiers d'un jour de la team "InetGamer".

Il rejoint donc trois autres Belges invités directement dans la compétition : Adil "ScreaM" Benrlitom (Prodigy), David "Davidp" Prins (Washed players) et Sammy "iDex" Van De Weghe (StartedFromCS). Des équipes redoutables étaient également de la partie : fish123, HypHypHyp, LUJAika, IDDQD, ...

La première phase de la compétition a réparti les équipes en quatre poules d'où les deux premières se qualifiaient pour l'étape suivante. Toutes les équipes de chacune des poules se sont rencontrées à deux reprises afin d'établir le classement final. Cette phase de poules a malheureusement été fatale à l'un de nos compatriotes : "Davidp". Avec trois victoires pour autant de défaites, le parcours de notre compatriote s'est arrêté là.

© Toornament

Tout s'est mieux déroulé en revanche pour les trois autres Belges engagés. Qualifiés en play-offs, chacun d'eux pouvaient commencer à rêver de la victoire finale. Cette phase s'est jouée dans un arbre à élimination directe et en BO3.



Malheureusement, "MetaL" et ses équipiers vont se faire sortir d'entrée de jeu, avec les honneurs, par l'un des favoris du tournoi : HypHypHyp. C'est une défaite 1 à 2 (13-9, 9-13, 9-13) néanmoins encourageante pour une jeune équipe venant de CS:GO.

Du côté d'"iDex", une défaite en demi-finale va obliger l'équipe "StartedFromCS" à se battre pour la troisième place finale. Malheureusement, pour d'obscures raisons, la line-up va déclarer forfait lors de cette petite finale, offrant la troisième marche du podium à l'équipe "HypHypHyp" !



C'est de nouveau "Prodigy" et "ScreaM" qui vont nous redonner le sourire en atteignant la grande finale du tournoi, non sans peine. Après l'exclusion d'un de ses joueurs (Daniel "dafran" Francesca) et son remplacement de dernière minute par William "draken" Sundin, l'équipe sera passée par toutes les couleurs lors de sa demi-finale face à "HypHypHyp" en se qualifiant de justesse grâce à une remontada spectaculaire lors de l’ultime manche de la rencontre.



Notre compatriote atteint donc une nouvelle finale dans un événement d'envergure sur Valorant ! Mais cette fois, l'histoire ne va pas tourner en sa faveur puisque "Prodigy", malgré le gain de la première manche, finira par s'incliner 1 à 2 face à "fish123". Top2 donc pour "ScreaM", qui voit sa série de quatre titres en tournoi se stopper nette après cette défaite.



© Toornament

Il est néanmoins plus que positif de voir de plus en plus de joueurs belges prester à haut niveau sur Valorant ! C'est plutôt de bon augure pour la suite de la saison !