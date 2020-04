Le football vous manque? EA Sports a pensé à vous en organisant un tournoi FIFA20 réunissant vingt footballeurs professionnels provenant des "vingt clubs les plus historiques d'Europe".



La "Stay and Play Cup" est la nouvelle sensation de ces derniers jours. Dévoilé par EA Sports, ce tournoi sans enjeu se voudra caritatif puisqu'en plus de proposer un spectacle inédit aux passionnés de football et de sport électronique, il sera un formidable prétexte à l'éditeur du jeu pour faire un don colossal d'un million de dollars en faveur de la lutte contre le coronavirus !



Les spectateurs n'ont pas été oubliés puisqu'ils pourront également remporter des récompenses en suivant la compétition sur la chaîne Twitch d'EA SPORTS FIFA. Chacun d'entre eux auront également la possibilité de faire un don au "Global Giving’s Coronavirus Relief Fund", l'oeuvre caritative choisie par les organisateurs.



Voici la liste des clubs invités et leur représentant :

Angleterre : César Azpilicueta (Chelsea), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Phil Foden (Manchester City), Serge Aurier (Tottenham Hotspur)

: César Azpilicueta (Chelsea), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Phil Foden (Manchester City), Serge Aurier (Tottenham Hotspur) France : Bruno Guimarães (Olympique Lyonnais), Saîf-Eddine Khaoui (Marseille), Juan Bernat (PSG)

: Bruno Guimarães (Olympique Lyonnais), Saîf-Eddine Khaoui (Marseille), Juan Bernat (PSG) Allemagne : Achraf Hakimi (Dortmund)

: Achraf Hakimi (Dortmund) Espagne : Vinicius Jr. (Real Madrid), João Félix (Atlético de Madrid), Manu Vallejo (Valence)

: Vinicius Jr. (Real Madrid), João Félix (Atlético de Madrid), Manu Vallejo (Valence) Portugal : Fábio Silva (Porto)

: Fábio Silva (Porto) Italie : Justin Kluivert (AS Rome)

: Justin Kluivert (AS Rome) Pays-Bas : Sergiño Dest (Ajax), Mohamed Ihattaren (PSV Eindhoven)

: Sergiño Dest (Ajax), Mohamed Ihattaren (PSV Eindhoven) Suède : Jesper Karlström (AIK Djurgården)

: Jesper Karlström (AIK Djurgården) Finlande : Nikolai Alho (HJK Helsinki)

: Nikolai Alho (HJK Helsinki) Danemark : Mohamed Daramy (FC Copenhagen), Jesper Lindstrøm (Brondby)

Le tournoi se jouera dans un arbre à élimination directe et sous le "mode 85". Il débutera le 15 avril et se déroulera sur cinq jours jusqu'à la grande finale du dimanche 19 avril.