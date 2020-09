Après des mois d'attente agrémentés de patience plus ou moins contenue de la part des joueurs et organisateurs de tournois, la nouvelle saison esportive de la simulation de football d'EA Sports va enfin pouvoir démarrer !



L'éditeur du jeu n'a, en effet, pas attendu la sortie officielle de son nouveau titre (prévue le 6 octobre) pour dévoiler à sa communauté le planning des tournois et autres qualifications jusqu'à la fin de cette année 2020.



© EA Sports

Si le principe global ne change pas énormément pour l'Europe, avec plusieurs tournois de qualification servant à envoyer les meilleurs joueurs en playoffs régionaux afin de se disputer une place en phase finale de la eWorld Cup, EA Sports va accorder cette année plus d'importance aux championnats nationaux !

Cela aura comme conséquence directe d'envoyer le vainqueur de notre ePro League dans un tournoi rassemblant les autres champions nationaux européens et où les meilleurs atteindront directement les playoffs des FIFA21 Global Series. Nous aurons donc au minimum un Belge à deux pas de la plus prestigieuse des compétitions sur FIFA : la Coupe du Monde !

Notez que ces championnats nationaux ne rapporteront aucun point au classement des Global Series.



© Proximus

Afin d'encadrer au mieux toutes ces compétitions, des règles d'accession ont été mises en place afin de pouvoir y participer :

Vous devrez vous enregistrer auprès d'EA Sports à partir du 9 octobre 2020 (date limite le 31 décembre 2020) et ainsi accepter les règles officielles

Vous devrez atteindre le statut de joueur vérifié en atteignant le rang "Elite 1" sur FUT Champions (27 victoires) avant le 31 décembre 2020

Vous devrez participer aux coupes régionales organisées en ligne afin de gagner des points au classement des Global Series

Une des nouveautés de cette année va particulièrement réjouir les professionnels de la discipline puisqu'une nouvelle fonctionnalité va être disponible pour les joueurs vérifiés. Ces derniers auront en effet la possibilité d'organiser des matchs et tournois amicaux avec les options suivantes :

Possibilité de créer des matchs aller/retour avec score cumulé

Possibilité de redémarrer un match à une minute précise et avec une possession de balle déterminée en cas de problème

Possibilité de voir l'équipe adverse avant le début de la partie

Possibilité de choisir le serveur sur lequel le match va se dérouler (Allemagne par défaut)



L'autre bonne nouvelle pour les joueurs et équipes vient de l’augmentation du cashprize total. Ce sont plus de trois millions de dollars, soit un de plus que l'an passé, qui seront distribués tout au long de la saison. L'Europe étant la mieux lotie au niveau de la répartition de cette somme avec, par exemple, 800.000$ réservés aux playoffs européens contre seulement 200.000$ en Amérique du Nord et 300.000$ en Amérique du Sud.

Il est également important de noter que la saison de FIFA21 se jouera encore sur les anciennes générations de console (PS4/Xbox One) et servira de transition pour l'arrivée de FIFA22 sur PS5 et Xbox Series X.

Concernant le planning de cette fin d'année, il s'annonce plus que chargé pour les compétiteurs puisque trois tournois sur invitation seront organisés au mois d'octobre, avant de voir arriver les premiers tournois qualificatifs au mois de novembre et décembre.