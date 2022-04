Trois maps auraient pu être jouées ce 7 avril lors de la demi finale des betFIRST Elite Series de Counter Strike Global Offensive : De_nuke, de_mirage et Vertigo.

Mais eClub Brugge partait favori face à KRC Genk et l'a très vite prouvé.

De Nuke

Nuke était le choix de Genk et aurait du donc être à leur avantage. Mais malgré un début prometteur en Terro avec 3 rounds en leur faveur, ils n'ont pas su empêcher Brugge de terminer le premier round 9-6.

Une fois passé CT, les KRC n'ont pas su redresser la barre et leur économie mise à mal ne leur aura permis de ne marquer qu'un petit round.

Score final : 16-7 en faveur de Brugge.

De_Mirage

Sur Mirage, les brugeois font la différence dès le gun round.

Mais trop confiants, ils laissent de l'espace aux KRC qui parviennent à reprendre la tête avec un score de 11-10.

Electrochoc pour Brugge? Probable ! Ils ne concèdent plus aucun rounds et terminent cette map et le match sur le score de 16-11.

Ils affronteront donclors de la finale du Spring split ce jeudi 14 avril à 19h00.

© Elite Series

Toutes les infos à suivre sur le Twitter de l'organisation : https://twitter.com/EliteSeriesCS