Malgré quelques déboires en début d'année, Activision garde le cap avec ses Call of Duty Challengers. Après de nombreuses coupes et autres tournois "Elite", c'était au tour du deuxième "Open" de la saison de voir le jour ce week-end.



Ouvert à tous et proposant un cashprize alléchant de 40.000$, le tournoi européen a une nouvelle fois réuni des centaines de participants dont de nombreux Belges ! Nous avons notamment pu y voir performer Bjarne "Denza" Sleebus (ELEVATE), Jordan "Abuzah" François (KING Esport) et Igor "Hosterz" Smirnov (Synes), tous ayant atteint le top16 final de la compétition.



Avec la défaite des deux derniers cités lors du premier et second tour de l'arbre final, c'est une nouvelle fois notre compatriote "Denza" qui s'est illustré dans la compétition. Lui qui avait remporté les Call of Duty Challengers européens la saison passée avec la Team WaR semble à nouveau bien parti pour marquer les CDC de son empreinte cette année.

Évoluant désormais sous la bannière d'ELEVATE en compagnie de trois joueurs britanniques ("Bidz", "Hicksy" et "Weeman"), le Belge a à nouveau démontré tout son potentiel en menant son équipe en finale de cet Open. Opposé à d'anciens équipiers, "Denza" n'a pas tremblé dans cet ultime duel en étrillant son adversaire du soir 3 à 0.



Lui et ses équipiers remportent donc la victoire finale, empochant au passage les 15.000$ promis au vainqueur ainsi que 10.000 nouveaux points au championnat !

Les quatre hommes peuvent désormais préparer sereinement la prochaine étape du circuit qui aura lieu d'ici la fin du mois sous forme d'une coupe traditionnelle.