La Belgique, et plus particulièrement sa communauté de joueurs FIFA21, s'apprête à connaitre une saison 2021 chargée et pleine de nouveautés !

Alors que la Proximus ePro League peaufine ses derniers changements en coulisses (dont l'arrivée d'un format unique en duo et qui suivra le calendrier officiel de la division 1 belge), Eleven Sports, l'opérateur qui détient les droits télévisés du football belge, vient d'annoncer une toute nouvelle compétition en ligne ouverte à tous les Belges !



Chapeauté par la société belge META, en partenariat avec Sporza et La DH, cette Pro League eCup proposera seize tournois de qualification joués sur PlayStation et répartis sur les sites dédiés d'Eleven, de Sporza mais également sur la nouvelle plateforme gaming de la DH, bientôt mise en ligne.

Chacune de ces qualifications comptera quatre divisions différentes afin que les compétiteurs puissent rencontrer des adversaires de leur niveau. Le vainqueur de chaque tournoi remportera sa place pour la Pro League eCup.

Si aucun prix n'a été annoncé pour les différentes qualifications, le grand vainqueur de la compétition se verra, en revanche, offrir par Eleven un contrat de joueur FIFA professionnel pour la saison 2021-2022 !

Celui-ci aura également l'occasion d'affronter le futur champion de Belgique de FIFA21 à l'occasion de l'ePro League Supercup qui devrait se jouer dans le courant du mois de juillet 2021.



Voici les différentes étapes de qualifications par ordre chronologique :

eCup qualifier - Eleven #1 : le 28 novembre 2020 ( inscription )

eCup qualifier - Sporza #1 : le 8 décembre 2020 ( inscription )

eCup qualifier - Sporza #2 : le 10 décembre 2020 ( inscription )

eCup qualifier - Sporza #3 : le 15 décembre 2020 ( inscription )

eCup qualifier - Eleven #2 : le 23 décembre 2020 ( inscription )

eCup qualifier - La DH #1: le 12 décembre 2020 ( inscription )



eCup qualifier - Eleven #3 : le 30 décembre 2020 ( inscription )

eCup qualifier - Eleven #4 : le 9 janvier 2021 ( inscription )

eCup qualifier - La DH #2: le 23 janvier 2021 ( inscription )

eCup qualifier - Eleven #5 : le 6 février 2021 ( inscription )

eCup qualifier - Eleven #6 : le 17 février 2021 ( inscription )

eCup qualifier - La DH #3: le 6 mars 2021 ( inscription )

eCup qualifier - Eleven #7 : le 20 mars 2021 ( inscription )

eCup qualifier - La DH #4: le 3 avril 2021 ( inscription )

eCup qualifier - Eleven #8 : le 10 avril 2021 ( inscription )

Bonne chance à tous !