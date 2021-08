Les phases de groupe des Summer Elite Series ont débuté le 15 juillet dernier et se clôtureront ce soir avec les rencontres opposant JoinTheForce à KRC Genk et Sector One à Eclub de Brugge, tandis que mCon LGE et LowLandLions ont déjà réalisé leurs 5 matches.

© D.R.

Si l'accès aux Play-offs est déjà assuré pouret, rien n'est joué pour les autres équipes de la compétition, à l'exception dedans le bas du classement qui ne pourra pas remonter.

© D.R.

Le 2 septembre prochain démarreront alors les phases de Play-offs avec les 4 meilleures équipes qualifiées lors de la phase de groupe.

En attendant, ne manquez pas ce soir les 2 derniers matches de cette phase sur le Twitch FR des Elite Series dès 19h00 !