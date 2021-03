Les betFIRST Elite Series regroupent depuis près d'un mois six structures invitées dans une compétition printanière dédiée à Counter-Strike : Global Offensive et dotée de 6.000€.

La première étape du championnat, jouée dans une unique poule disputée sous le format round-robin et en deux manches (BO2), est désormais à moitié révolue. Presque toutes les structures y ont disputé trois rencontres et ont ainsi pu prendre la température face à la concurrence présente.

© betFIRST

Le format en BO2 permettant des égalités rapportant un point, et la victoire rapportant seulement deux unités, les écarts de points observés au classement général provisoire peuvent s'avérer beaucoup plus décisifs que d'habitude !



Après quatre journées de championnat, c'est la structure hollandaise mCon esports qui occupe la place de solide leader avec trois victoires en autant de matchs. Le podium provisoire est complété par LowLandLions et 4Elements Esports. Ceci dit, toutes les équipes se tiennent en cinq petits points et la course aux playoffs, avec quatre équipes qualifiées, est donc plus que jamais ouverte !

© betFIRST

Trois nouvelles semaines de compétition permettront aux six acteurs de mettre un terme final à cette première phase de poules. L'ultime étape de playoffs pourra alors entrer en jeu et mener la meilleure équipe aux 3.000€ de la première place ainsi qu'au ticket qualificatif pour la quatrième saison de l'European Development Championship.



Le reste de la compétition est donc à suivre chaque jeudi sur la chaîne Twitch de l'organisateur.