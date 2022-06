En ayant accueilli le gratin et les acteurs de l'esport français à l'Elysée ce vendredi , le président Emmanuel Macron envoie ici un message fort et permet une belle mise en avant du secteur.



Il l'avait déjà promis lors de ses déplacements de campagne avant sa réélection, mais il marque ici le coup en confirmant que lui et son gouvernement agiront pour faire grandir la scène esportive française.



Zerator lui-même, qui organise en ce moment la Trackamania CUP, a fait une apparition lors de cette réception, mais également des membres de la Karmine Corp et bien d'autres.





Peu courant dans la bouche d'un dirigeant, le président français aura notamment indiqué sa volonté de faire de la France une terre d'accueil des grands évènements.



Il a par exemple cité lors de son discours :





Les Majors de Counter Strike, l'équivalent de la coupe du monde

l'équivalent de la coupe du monde La nouvelle compétition internationale de League Of Legends

The international de Dota2 Il ajoute également ces idées :





"En parlant de création de stades esport ou de salles dédiées : Banco ! Mais il y a des tas de synergies à avoir avec le sport et avec la culture. Des stades qui existent, des salles de cinéma que l'on peut réinventer avec l'esport

Nous on va bosser avec vous pour nous donner des perspectives communes"



Toute la cérémonie est à revoir en intégralité ci-dessous :







Et en Belgique ? En Belgique, nous sommes encore loin de voir les autorités principales du pays prendre les devants en matière d'esport.



Mais des organisations œuvrent à ce que cela change, telle que Walga, Walbru eSport, la BESF et bien d'autres.



Récemment, la Belgique accueillait les Majors de CS:GO à Anvers dont les phases finales s'étaient étalées sur 4 jours. Bart De Wever y avait d'ailleurs tenu un petit discours.