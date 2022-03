Rocket League est un jeu compétitif cross-plateformes (PC & consoles) créé en 2015 par les studios Psyonix et en pleine ascension depuis que Epic Games l'a racheté et rendu gratuit.



Il fait partie aujourd'hui des jeux phares de la scène esport.



Thème animé

Les studios ont donc dévoilé certaines nouveautés qui devraient accompagner cette saison 6 qui a démarré le 9 mars et se clôturera le 15 juin 2022 .

Cette Saison introduit un Rocket Pass sur le thème du dessin animé qui présente un nouveau van, le Nomad, ainsi qu'une arène , Neo Tokyo version comics

Trailer

Nouvelle Arène

L'arène connue Neo Tokyo change d'ambiance et se met en mode animé. Les changements sont discrets, mais néanmoins présents.

© D.R.

Nouveaux véhicules

Le van Nomad fait son apparition. Au look particulier, il sera probablement disponible avec le Rocket Pass dans un premier temps ou dans la boutique. Il hérite du hitbox "Merc', un des hitboxs les moins utilisés par la communauté.



Pour rappel, tous les véhicules de Rocket league s'appuient pour leurs hitboxs sur 6 modèles de bases que voici:

Breakout

Dominus

Hybrid

Merc

Octane

Plank

© Psyonix

La Fennec, très prisée des joueurs devrait elle aussi voir apparaître un nouveau modèle avec la version "noire", la Black Fennec.

© Psyonix

Récompenses Saison 5

Les récompenses de la saison 5 ont été dévoilées il y a quelques temps déjà, il s'agira d'explosions de but, pour le plus grand bonheur de la communauté de joueurs.



Pour rappel, il faut avoir gagné au moins 10 matchs dans le rang dans lequel on évolue pour obtenir ces récompenses.



Bronze I ou supérieur – Saison 5 – Explosion de but Bronze

Argent I ou supérieur – Saison 5 – Explosion de but Argent + Explosion de but inférieure

Or I ou supérieur – Saison 5 – Explosion de but Or + Explosions de but inférieures

Platine I ou supérieur – Saison 5 – Explosion de but Platine + Explosions de but inférieures

Diamant I ou supérieur – Saison 5 – Explosion de but Diamant + Explosions de but inférieures

Champion I ou supérieur – Saison 5 – Explosion de but Champion + Explosions de but inférieures

Grand Champion I – Saison 5 – Explosion de but Grand Champion + Explosions de but inférieures

Supersonic Legend – Saison 5 – Explosion de but Supersonic Legend + Explosions de but inférieures

Liste des rangs par nombre de points

En fonction du mode de jeu dans lequel vous évoluez (1v1,2v2,3v3), vous allez pouvoir acquérir différents grades. On vous propose la distribution des points telle que connue actuellement.



Pour avoir connaissance de votre évolution dans la distribution de points, on vous conseille d'installer le petit addon, très connu de la scène PRO, bakkesmod . En plus de vous donner votre rang précis, il vous permet également de customiser vos entrainements et de voir le niveaux en points de vos mates et adversaires.





© Psyonix

Non classé

Bronze - 0 à 274 points

Argent - 275 à 454 points

Or - 455 à 634 points

Platine - 635 à 805 points

Diamant - 815 à 983 points

Champion - 987 à 1163 points

Grand Champion - 1166 à 1350 points

Supersonic Legend - 1341 à 1527points

Non classé

Bronze - 0 à 294 points

Argent - 291 à 461 points

Or - 475 à 645 points

Platine - 653 à 825 points

Diamant - 835 à 1062 points

Champion - 1075 à 1419 points

Grand Champion - 1435 à 1860 points

Supersonic Legend - 1861 à 2103 points