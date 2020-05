Stoffel Vandoorne (Mercedes) a terminé deuxième de la cinquième manche du championnat virtuel "Race At Home Challenge" disputée sur le tracé de Berlin.

Il s’agit de la troisième course d’affilée (après Monaco et Hong Kong) que le Courtraisien termine au deuxième rang. Il a été devancé de 296 millièmes par le Britannique Rowland (Nissan) qui a signé sa première victoire. La troisième place est revenue à l’Allemand Abt. Et c'est contre ce dernier que notre compatriote a pesté après la course:C'est en effet après un accrochage avec Daniel Abt que Rowland a doublé l'Allemand et notre compatriote pour filer vers la victoire. Et pour appuyer les soupçons de triche de Vandoorne, on notera que le visage du pilote allemand n'était jamais visible, en vidéo, pendant la course. Il n'a pas non plus donné d'interview d'après-course, alors que c'est la coutume. Jean-Eric Vergne a d'ailleurs soutenu Vandoorne: "Comme Stoffel, je suis quasiment sûr que ce n'était pas lui au volant. La prochaine fois, j'engagerai également un esporter. Demandez à Daniel Abt de mettre Zoom en route pendant la course", a soutenu le pilote Français.Affaire à suivre...