Les jours de Fortnite sont désormais comptés pour les joueurs évoluant sur les solutions mobiles d'Apple. À partir du 27 août 2020, date de sortie de la saison quatre du Battle Royale, les joueurs iOS ne pourront pas mettre à jour leur jeu et ne pourront donc plus profiter du système multiplateforme du titre.



© Epic Games

Afin de marquer cette date charnière mais aussi et surtout pour attirer une nouvelle fois tous les regards sur la guerre que les deux géants sont occupés à se livrer, Epic Games a annoncé l'organisation d'une nouvelle compétition. Appelée "Coupe #FreeFortnite", elle devrait être l'ultime tournoi accessible aux joueurs évoluant sur iOS... jusqu'à, à ne pas en douter, un futur accord entre les deux opposants.

Epic Games, persuadé d'être victime d'une terrible injustice, n'a pas hésité à se moquer de son opposant lors de la création de cette nouvelle compétition, notamment au niveau des lots offerts aux participants.



Par exemple, tous les joueurs ayant obtenu dix points au cours du tournoi recevront la tenue "Trognon grognon", également appelée pomme pourrie par Epic Games. Vous l'aurez deviné, ce nom fait bien évidemment référence à Apple et son célèbre logo.

Les 20.000 meilleurs joueurs, toutes régions confondues, recevront également à leur domicile (chose inédite sur Fortnite) une casquette "Free Fortnite".



© Epic Games

Mais afin de pousser la provocation à son paroxysme, Epic Games va également faire gagner 1200 plateformes de jeu différentes : des ordinateurs gaming, des téléphones et tablettes Android ainsi que des consoles de jeu PlayStation, Xbox et Nintendo. Pour les remporter, il faudra figurer parmi les joueurs ayant mangé le plus de pommes en jeu lors du tournoi...

La compétition en elle-même se jouera ce dimanche 23 août, durant quatre heures et sur maximum douze parties en solo. Des points pourront être accumulés par les joueurs afin d'établir le classement final :

Activité : 1 point toutes les 3 minutes passées sur l'île de Battle Royale

Éliminations : 1 point par élimination

Victoire royale : 10 points à chaque Victoire royale

Vous l'aurez compris, cette Coupe #FreeFortnite n'est qu'un formidable prétexte pour Epic Games afin de faire un nouveau pied de nez à Apple mais également tenter d'influencer l'opinion publique et, plus important, faire pencher sa communauté de joueurs de son côté. Pas certain que cela facilite la réconciliation entre les deux parties...