C'est une polémique dont Epic Games se serait bien passé ! En plein milieu de sa compétition phare, les Fortnite Champion Series (FNCS), l'éditeur américain a vu son Battle Royale purement et simplement être retiré de l'Apple Store et du Play Store.

En cause, selon les deux géants américains, une diminution permanente des prix de la boutique Fortnite, obligeant les joueurs à passer directement par le système de paiement intégré dans le jeu d'Epic Games et non plus par leur propre système. Ce qui représente évidemment une perte sèche pour Apple et Google, qui ne sont donc plus en mesure de prendre leur commission (30%) sur ces microtransactions !

Rappelons que Fortnite Mobile aurait rapporté plus d'un milliard de dollars à Epic Games depuis sa sortie. On comprend donc mieux pourquoi les trois acteurs concernés sont immédiatement montés au créneau...



© Epic Games

Un bras de fer s'est donc installé depuis hier soir entre les trois entités, allant jusqu'à pousser Epic Games à entamer des procédures judiciaires contre ses deux adversaires. L'éditeur estime en effet que les deux géants américains auraient recours à des actions déloyales et anticoncurrentielles afin de préserver illégalement leur monopole, ce qui représenterait une violation de la loi Sherman et de la loi californienne Cartwright.

Pour illustrer la guerre que mène Epic Games face à ses adversaires, l'éditeur n'a pas hésité à publier une vidéo parodiant une publicité d'Apple sortie en 1984 lors du Super Bowl. Le Hashtag #FreeFortnite clôture cette vidéo et a déjà été repris par des milliers de personnes sur Twitter.

Heureusement, les joueurs possédant déjà Fortnite sur mobile peuvent toujours y jouer et ainsi participer aux compétitions en cours. En revanche, Epic Games a indiqué dans une nouvelle FAQ que son Battle Royale fonctionnera jusqu'à la saison 4 uniquement. Après quoi, aucun nouveau contenu ni Battle Pass ne leur seront accessibles.

Du côté de chez Samsung, rien n'a encore filtré quant à une éventuelle exclusion du titre de son Store. Les joueurs peuvent donc continuer à évoluer normalement et Epic Games recommande même de passer, autant que possible, par la boutique du géant coréen afin de télécharger Fortnite !