Fortnite s'apprête à recevoir sa première compétition d'envergure jouée exclusivement sur PlayStation 4. La Fortnite Celebration Cup, ouverte à tous, récompensera pas moins de 50% des participants avec divers lots cosmétiques. Les meilleurs d'entre eux pourront également se partager un million de dollars !

Epic Games va lancer, le 15 et 16 février, l'un des plus gros tournoi Fortnite en solo jamais organisé sur console. Réservé aux joueurs PS4, il récompensera la moitié des participants par l'un des trois lots cosmétiques mis en jeu. Les mieux classés au terme du premier jour se qualifieront pour le deuxième et s'affronteront alors pour remporter une part du million de dollars mis en jeu.

C'est sans conteste la plus grosse somme jamais engagée par l'éditeur pour un tournoi exclusif à une seule console. Epic Games sait gâter sa communauté puisque la moitié des joueurs prenant part à la compétition repartiront avec l'un des lots suivants :

Top 5% : une tenue "Tango"

Top 25% : Une pioche "Griffe stylée"

Top 50% : Un aérosol "Tous aux abris"



© Epic Games

Ces gains récompenseront les meilleurs joueurs à la fin du premier jour de compétition et seront cumulables. C'est-à-dire que les joueurs se classant dans les 5% empocheront les trois lots ! Les meilleurs joueurs de ce premier jour (Epic Games n'a pas donné plus d'informations à ce sujet) seront invités à poursuivre la compétition le lendemain afin, cette fois, de remporter des gains en argent réel.

Un million de dollars, répartis entre les différentes zones géographiques, seront mis en jeu. Dans la zone Europe, 1500 joueurs toucheront une partie du magot, allant de 200$ à 3000$ pour le vainqueur final. C'est la zone la mieux dotée du tournoi.

Attention, il vous faudra tout de même remplir quelques critères avant de pouvoir prendre part à cette Fortnite Celebration Cup :

votre compte doit être de niveau 15 au minimum

l’authentification à deux facteurs doit être activée sur le compte

chaque joueur doit être âgé de minimum 13 ans et posséder une autorisation parentale si il est mineur d'âge



Joueuses, joueurs, à vos manettes !