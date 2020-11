La rumeur courait depuis quelques temps, Epic Games y a mis fin hier soir. L'éditeur de Fortnite va proposer, dès le 2 décembre prochain et l'arrivée de la saison 5 du chapitre 2, un abonnement mensuel à ses utilisateurs.



Appelé "Fortnite Crew", il coûtera 11,99€ par mois et ne sera évidemment pas obligatoire ! Mieux, il sera même résiliable à tout moment par les joueurs ayant franchi le pas.



Cet abonnement vous donnera accès aux éléments suivants :

Le Battle Pass de la saison en cours (valeur actuelle : 8€)

1.000 V-Bucks chaque mois (valeur actuelle : 8€)

Le Monthly Crew Pack contenant des skins exclusifs

Le contenu du pack de décembre a déjà été annoncé par Epic Games et contiendra une tenue Galaxia et son style aditionnel, une pioche Llamacorne Cosmique et l'accessoire de dos "Monde fracturé". Chaque Monthly Crew Pack sera annoncé avant la fin du mois en cours, ce qui permettra aux joueurs de ne s'abonner que pour le contenu qui les intéresse !



Notez que si vous possédez déjà le passe de combat de la saison en cours et que vous vous abonnez au Fortnite Crew, Epic Games vous remboursera 950 V-Bucks sur votre compte. Le Pack de combat, quant à lui, a été remplacé par un pack de 25 niveaux, au prix de 1.850 V-Bucks.



Rappelons que ce bouleversement du système économique de Fortnite intervient en plein procès face à Apple. Servira-t-il de terrain d'entente entre les deux parties? Deviendra-t-il la future norme économique du jeu en cas de réussite? Tant de questions qui devraient rapidement trouver leurs réponses !