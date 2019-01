La phase de qualification terminée, la saison régulière de l'ePro League prend son envol ce vendredi 18 janvier. 16 des meilleurs joueurs FIFA de Belgique seront opposés les uns aux autres et tenteront de se qualifier pour la phase finale, les Play-offs, où ils rejoindront les joueurs esport professionnels engagés par les clubs.

La Proximus ePro League a été lancée en octobre dernier. Il s'agit de la première compétition officielle EA Sports FIFA 19 sur le sol belge. Chaque fan s’est vu offrir la possibilité de défendre les couleurs de son club de coeur et de devenir champion de Belgique. Les clubs ont ensuite été amenés à choisir le meilleur élément parmi quatre finalistes. L’heureux élu aura pour mission de défendre les intérêts de son club favori lors du championnat.

Voici la liste des 16 joueurs qualifiés:

Antwerp : Zimet-killer105

: Zimet-killer105 Anderlecht : Robinke43

: Robinke43 Club Bruges : Mirancoolo

: Mirancoolo Charleroi : BenjaminBoBoYF

: BenjaminBoBoYF Eupen : PEDRO_DEL_ROSA10

: PEDRO_DEL_ROSA10 Genk : coltof10 AA

: coltof10 AA Gand : Mr-Robz-

: Mr-Robz- Courtrai : manse01

: manse01 Lokeren : Tembuyserke

: Tembuyserke Cercle Bruges : OMG_IT_IS_JAY

: OMG_IT_IS_JAY Mouscron : Rego

: Rego Ostende : KVO_Dns

: KVO_Dns Standard : Aurelinho_7

: Aurelinho_7 Saint-Trond : RaphHck7

: RaphHck7 Waasland-Beveren : Matsu_matsu_9_

: Matsu_matsu_9_ Zulte-Waregem: Nycom5

A partir du 18 janvier, les huit premières journées de championnat seront diffusées sur le site web esports de Proximus, sur YouTube et sur Twitch. Les meilleurs moments seront consultables sur le canal Zoom de Proximus TV et en ligne. A partir de la 24ème journée de Pro League, le 1er février, les matches de l'ePro League seront diffusés une demi-heure avant le début des véritables rencontres de championnat, sur le même canal que celles-ci ainsi que sur YouTube et sur Twitch.

A l'issue des rencontres de la saison régulière, tous les yeux se tourneront vers les Play-offs qui se dérouleront lors d'une grand-messe finale le samedi 23 mars !