La cinquième semaine de l'ESL Benelux Championship s'est terminée hier soir avec les dernières rencontres sur Clash of Clans. Alors que la tendance finale se confirme sur CS:GO, la compétition Clash of Clans reste plus serrée que jamais et sept équipes peuvent encore prétendre à la victoire finale.

Voici les résultats de la cinquième journée CS:GO ainsi que le classement général provisoire :

© ESL Benelux

© ESL Benelux

Du côté de Clash of Clans, la compétition est toujours aussi indécise, cinq équipes se tenant en trois petits points seulement !



Voici les résultats de la cinquième journée Clash of Clans ainsi que le classement général provisoire :



© ESL Benelux

© ESL Benelux

La prochaine journée débutera par CS:GO le mardi 12 mai. Le tournoi sera suivi, deux jours plus tard, par Clash of Clans qui refermera la semaine en beauté.

Les rencontres seront retransmises en direct sur la chaîne Twitch de l'ESL Benelux.