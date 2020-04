La première journée de l'ESL Benelux Championship s'est terminée hier soir avec les dernières rencontres sur Clash of Clans. La compétition est désormais bien lancée et promet quelques duels intéressants pour le reste de la saison !



Le Summer Split de cette saison a été inauguré cette semaine par l'entrée en matière des joueurs CS:GO, suivis deux jours plus tard par les tacticiens de Clash of Clans.

Sur Counter-Strike : Global Offensive, l'ESL a déjà dû faire face à un forfait de la part d'une équipe : LAMIF by LouvardGame. C'est malheureusement un fléau qui touche chaque année la compétition et qui biaise toujours le classement final.



On notera donc la victoire par forfait des Tenerife Titans, la déculottée infligée par Sector One, le carton des Amsterdam Kings et la belle victoire du mix "Reünie" composé en partie d'anciens Defusekids.

© ESL

Pour sa première dans la compétition, le tournoi Clash of Clans a livré du suspense lors de chaque rencontre et a certainement marqué des points aux yeux des organisateurs !

Belle victoire encourageante de la structure belge Activit-E Benelux, qui la place en bonne position au classement général. Un match nul entre Sector One et Pizza Hollandia a déjà fait perdre de précieux points à ces deux équipes en vue de la victoire finale.

© ESL

La prochaine journée débutera par CS:GO le mardi 14 avril. Le tournoi sera suivi, deux jours plus tard, par Clash of Clans qui refermera la semaine en beauté.

Les rencontres seront retransmises en direct sur la chaîne Twitch de l'ESL Benelux.