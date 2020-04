La troisième journée de l'ESL Benelux Championship s'est terminée hier soir avec les dernières rencontres sur Clash of Clans. Les favoris à la victoire finale commencent à se dévoiler dans les deux compétitions.



L'ESL Benelux Championship est désormais bien entamé sur Counter-Strike : Global Offensive et Clash of Clans. Cette troisième journée de compétition aura mis en lumière les forces et faiblesses de chacun et aura posé les bases du championnat.

Voici les résultats de la troisième journée CS:GO ainsi que le classement général provisoire :

© ESL Benelux

© ESL Benelux

Du côté de Clash of Clans, la compétition a également été disputée avec un nouveau match nul lors de la troisième rencontre de la journée (finalement remporté par Proc grâce à un meilleur pourcentage de destruction).



Voici les résultats de la troisième journée Clash of Clans ainsi que le classement général provisoire :

© ESL Benelux

© ESL Benelux

La prochaine journée débutera par CS:GO le mardi 28 avril. Le tournoi sera suivi, deux jours plus tard, par Clash of Clans qui refermera la semaine en beauté.

Les rencontres seront retransmises en direct sur la chaîne Twitch de l'ESL Benelux.