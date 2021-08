Sans réelles surprises, on retrouve les teams habituées de la scène PRO Benelux dans ce tableau :





© ESL Benelux

Quatre séance de qualifications en B01 ont eu lieu au préalable puis une phase de relégation qui devait départager les qualifiés. Les séances de qualifications donnaient droit à un cash prize de 300€ pour le vainqueur et l'accès aux relégation pour les 4 premiers.

18 équipes ont participé aux qualifications.



Voici la liste des équipes, dans l'ordre, ayant remporté les qualifications





Qualifier 1 : le 10 août 2021 : A5 Wagyu (300€), Arbo Rotterdam , KRC Genk et BndemPEEK

(300€), , et Qualifier 2 : le 11 août 2021 : mCon esports (300€), jatoch , Sector One et domiNatus

(300€), , et Qualifier 3 : le 17 août 2021 : Slick Esports (300€), Team LBOMBA , Lets Kroket et SBINALLA

(300€), , et Qualifier 4 : le 18 août 2021 : NL above BE (300€), Harkers, MAZESBIN et De Kreuners



Enfin, les relégations du 24 août devaient permettre de départager les 16 qualifiés ainsi que les 2 équipes invitées d'office grâce à leurs résultats lors du Summer 2021, à savoir Project Eversio et JoinTheForce.



Finalement, ce sont donc Project Eversio, A5 Wagyu, JoinTheForce, Sector One, Lets kroket et KRC Genk qui rejoignent eClub Brugge et LowLandLions pour la saison régulière qui débutera le 20 septembre prochain.

La finale quant à elle devrait se dérouler le 30 octobre prochain. La finale quant à elle devrait se dérouler le 30 octobre prochain.



Sietavaient déjà obtenu leur billet d'entrée pour la saison régulière de ce Winter Split lors du Summer 2021, six autres équipes devaient encore, pour y parvenir, sortir lors des qualifiers et relégations organisés entre le 10 août et le 24 août derniers.A la clé de la compétition : 10.000 euros de cash prize pool !