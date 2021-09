Les lundi 20 et 27 Septembre 2021, vous aurez l'occasion de suivre en Français les matchs de saison régulière de l'ESL Proximus Championship sur le Twitch de La DH / Lan-Area.

Il s'agit de la plus grosse compétition officielle CS:GO pour la région Benelux avec 8 équipes cherchant à atteindre les play-offs et l'accès à la grande finale le 30 octobre prochain.

Durant 5 semaines, les équipes réparties dans deux poules ( A & B ) s'affronteront et seules 4 auront la chance d'être qualifiées.

Les équipes ayant obtenu leurs billets pour la compétition sont les suivantes :



Groupe A :

JoinTheForce

GameFist

eClub Brugge

Slick Esports

Groupe B :

Sector One

Project Eversio

KRC Genk

LowLandLions

© ESL Proximus Championship

Lundi 20/9 à 18h00 : LowLandLions vs KRC Genk Lundi 20/9 à 21h00 : eClub Brugge vs Slick Esports

Les premiers matchs de ce lundi 20 Septembre se dérouleront en BO3 :

JiDé & emptio du staff Lan-Area.be seront vos casteurs pour les premiers matchs de la compétition, ceux là même qui avaient eu l'occasion de commenter les matchs de la DH Community Cup en début d'été.

© emptio & JiDé

Alors à vos Twitchs ce lundi 20 Septembre dès 18h00 !

Une seule adresse : https://www.twitch.tv/ladh_lanarea