La deuxième journée de l'ESL Proximus Cup se jouait ce vendredi. Une quarantaine d'équipes CS:GO du Benelux se sont affrontées dans un arbre à élimination directe afin de remporter un maximum de points au classement général.

L'ESL Proximus Cup a enfin connu une manche digne de ses ambitions en termes d'affluence avec plus du double de participants par rapport à sa journée inaugurale. Si le tournoi a rassemblé de nombreuses équipes récréatives créées pour l'occasion (ce qui a malheureusement donné peu de spectacle et beaucoup de scores fleuves lors des premiers tours), quelques structures et joueurs bien connus étaient tout de même au départ.



Sector One et Reünie (rassemblant plusieurs ex-Defusekids comme "G1DO", "monu", "v1N", ...) faisaient office de grands favoris de la compétition grâce à leurs bons résultats de ces dernières semaines. Quelques outsiders tels que "Projet Eversio" et "Valory Esports" se tenaient également en embuscade, prêts à créer la surprise.

Comme prévu, ces quatre équipes se sont retrouvées en demi-finale, les deux favoris ne laissant que quelques rounds en chemin à leurs adversaires. La logique sera même respectée jusqu'au bout puis Sector One, grâce à une victoire 16 à 9 sur Valory Esports, et Reünie grâce à sa victoire 16 à 13 face à Project Eversio, vont se retrouver face à face pour la victoire finale.

L'expérience des Néerlandais de l'équipe "Reünie" va parler lors de cette ultime rencontre et va leur permettre de remporter celle-ci 16 à 5. Belle performance de la part de cette line-up, quelques jours seulement après sa victoire face à OneOne Esport en ESL Benelux Championship. Cela leur permet de remonter à la deuxième place au classement général, juste derrière Sector One.

© ESL

La prochaine journée de compétition aura lieu ce vendredi 17 avril. Les inscriptions sont déjà disponibles à cette adresse.