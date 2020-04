La troisième et avant-dernière journée de l'ESL Proximus Cup se jouait ce vendredi. Une trentaine d'équipes CS:GO du Benelux se sont affrontées dans un arbre à élimination directe afin de remporter un maximum de points au classement général.

Malgré une légère baisse de fréquentation, la troisième manche de l'ESL Proximus Cup a une nouvelle fois proposé un tournoi de qualité aux joueurs engagés. Pour les spectateurs, en revanche, la présence de nombreuses équipes récréatives et composées pour l'occasion aura quelque peu gâché le plaisir en provoquant des rencontres à sens unique quasiment jusqu'à la finale.

Comme c'est devenu une habitude maintenant, on a pu retrouver Sector One, myNEC, Project Eversio et Reünie en demi-finale. Malheureusement, la différence de niveau s'est très vite faite ressentir et Sector One ainsi que Reünie se sont offerts une nouvelle finale dans cette compétition. Les "Foxes" avaient donc la possibilité de prendre leur revanche sur leur adversaire suite à la défaite lors de la précédente finale.

Ce fut chose faite puisque Sector One a su prendre le meilleur sur Reünie en s'imposant sur le fil, 16 à 14 sur "Train". Ce succès conforte leur première place au classement général, juste devant leur adversaire du jour. Il semblerait que la victoire finale se jouera entre ces deux équipes, elles qui survolent la compétition depuis le début !



© ESL

La dernière journée de l'ESL Proximus Cup aura lieu ce vendredi 24 avril. Les inscriptions sont déjà disponibles à cette adresse.