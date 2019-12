Nouvelle avancée de taille pour notre pays en termes de sport électronique. Le groupement des différentes fédérations et associations esportives européennes, appelé Esports Europe, installe son siège dans notre capitale !

L'organisation Esports Europe regroupe l'ensemble des fédérations officielles européennes ainsi que les associations d'acteurs nationaux en lien avec le sport électronique. Pas moins de 17 pays y sont présents et se réunissent plusieurs fois par an afin de tenter d'apporter un cadre global à l'esport en Europe.

Avec l'espoir d'unifier le sport électronique dans chacun des pays membres, Esports Europe est aujourd'hui en constante évolution. Le but de cette initiative est de préparer en coulisse la création d'une Fédération Européenne d'Esport. Pour faire un parallèle avec le football, il s'agirait de l'UEFA qui elle-même encadre les fédérations nationales de chaque pays membres.

Cette future fédération communiquera les attentes et besoins de ses membres d'une seule voix. Il s'agira d'être l'interlocuteur privilégié entre les différents pays et le sport électronique mondial. Elle soutiendra également les initiatives propres à chaque pays en apportant l'expérience et les conseils de l'ensemble de ses affiliés.

Une des vocations de ce regroupement est de devenir le centre de l'écosystème esportif européen en facilitant les connections entre les différents acteurs majeurs de celui-ci. Esports Europe semble donc vouloir unifier l'esport européen et le faire grandir en soutenant chacun de ses intervenants.



© Esports Europe

Afin de mettre tout cela en place, l'organisation se cherchait une ville où installer son quartier général. Pour cela, un appel à candidature avait été lancé au mois de septembre afin de trouver l'endroit le plus opportun à un développement sain et rapide.



Et quoi de mieux que la capitale européenne pour établir le siège de cette fédération. C'est donc au bout du suspense que Bruxelles a été sélectionnée. Plusieurs raisons ont amené à ce choix : la proximité des institutions politiques et des associations européennes et internationales, la présence de plusieurs acteurs de l’industrie du sport électronique et le cadre juridique favorable aux associations.

«Nous sommes ravis d’accueillir Esports Europe, une association innovante dont la raison d’être parle à la jeunesse européenne. L’association rejoint les 2250 associations déjà présentes à Bruxelles. Une nouvelle qui conforte le statut de la Région comme capitale mondiale des associations internationales.» Rudi Vervoort (PS), Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale.

Il est encore trop tôt pour pouvoir sentir les effets d'une telle annonce. Mais chaque initiative de la sorte montre que l'esport est occupé à prendre sa place petit à petit dans les plus hautes instances européennes et que les choses bougent constamment !