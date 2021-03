C'était annoncé de longue date, le divorce entre la mythique structure G2 Esports et le joueur belge David "davidp" Prins a officiellement été consommé vendredi dernier. Libre de tout contrat, c'est finalement outre-Manche que le jeune Hainuyer a décidé de se tourner pour la suite de sa carrière.

C'est désormais au sein de la structure britannique EXCEL que le joueur de 26 ans évoluera pour le reste de la saison. Sa première mission sera de créer une line-up Valorant compétitive autour de lui, équipe dont il endossera d'ailleurs le rôle de capitaine !

Ce transfert va donc amener de nouvelles responsabilités à notre compatriote, d'autant que c'est la première fois qu'EXCEL va tenter l'aventure sur le FPS de Riot Games ! L'enjeu est donc multiple pour "davidp" et la pression inhérente à sa double casquette sera un challenge supplémentaire à gérer en cas de contre-performances futures.



Mais notre compatriote n'est pas arrivé dans un tel projet par hasard. G2 Esports a longtemps été considérée comme étant la meilleure équipe d'Europe sur Valorant, et "davidp" n'a évidemment pas été étranger à ce succès. Son palmarès parle d'ailleurs pour lui : sept titres en Ignition Series (dont le Vitality European Open, la Mandatory.gg Cup et le BLAST Twitch Invitational) et un top3-4 lors du précédent First Strike Europe.



Sa nouvelle demeure, EXCEL, n'est pas en reste non plus et possède une identité forte. Créée en 2014 par les frères Holmes-Darby, elle s'est très vite imposée au Royaume-Uni comme étant l'un des fers de lance du pays. Active sur Fortnite et League of Legends, l'écurie britannique fait notamment partie des dix équipes fondatrices des League of Legends European Championship (LEC), championnat d'Europe de la discipline dans lequel elle évolue encore aujourd'hui.



Elle possède également dans ses rangs l'un des meilleurs joueurs de Fortnite du Royaume : Jaden "Wolfiez" Ashman. Le jeune homme a récolté dans sa carrière plus d'un million de dollars de gains et possède à son palmarès quelques podiums d'exception dont une deuxième place en Coupe du monde en duo ainsi qu'une autre seconde place aux FNCS : Invitational européens.

Après l'échec de son passage sur Counter-Strike : Global Offensive lors de la saison 2016-2017, EXCEL s'apprête donc à retenter sa chance sur la scène esportive des FPS. C'est sur Valorant et armé de notre compatriote que la structure va continuer son développement. À l'instar des deux disciplines déjà en place au sein de l'organisation, les ambitions pour ce nouveau projet sont très élevées et ne devraient fournir qu'une très faible marge d'erreur à notre compatriote dans son rôle de leader.



Tout juste créée et donc sans qualification aux événements majeurs actuels de la discipline, l'équipe va avoir un peu de temps devant elle afin de se former et commencer les entrainements.

"As part of its first steps into VALORANT, EXCEL has chosen to prioritise selecting a team captain and coaching staff in order to build a roster that will have the infrastructure and performance support to compete at the highest level. Through its strategic and data driven approach, EXCEL has been hosting player trials which utilise both personality and performance tests, in order to identify players and coaches that both align with its competitive goals and the Power of Better vision." EXCEL