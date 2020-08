Après un silence radio de plusieurs longues semaines (hormis quelques interviews accordées à des médias américains), l'enfant terrible du streaming mondial semble de retour sur le devant de la scène.



Pour rappel, Dr Disrespect (dont la devise est "Violence, Speed, Momentum") avait été exclu définitivement de la plateforme Twitch le 26 juin dernier. D'après ses dires, aucune raison n'aurait été donnée au streamer concernant ce bannissement, ce qui aura immédiatement conduit à de folles rumeurs. Cet événement ayant eu lieu en pleine phase #MeToo dans le milieu du jeu vidéo et du streaming, il n'aura pas fallu longtemps pour que les détracteurs de l'Américain s'en donnent à coeur joie en échafaudant des théories à ce propos.

La manière dont s'est achevé la dernière session Twitch de Dr Disrespect a également fait parler d'elle. Alors en pleine diffusion en direct, le streamer semble avoir reçu un message sur son téléphone et après consultation, un simple "tout va bien se passer" a mis fin précipitamment à la session. De quoi, une nouvelle fois, alimenter la rumeur...



À ce jour, les raisons de l'exclusion du streamer ne sont toujours pas connues du grand public. Le principal intéressé, lui, semble avoir fait le deuil de la plateforme violette puisque après avoir teasé son retour sur Twitter avec une vidéo de trois minutes où l'on peut l'apercevoir en train de regarder un paysage futuriste, l'homme a réactivé sa chaîne YouTube en lançant une diffusion live continue.

Depuis hier soir, les fans et autres curieux peuvent donc admirer une scène fixe, sous la pluie, montrant une station essence au couleur et logo du streamer. Une playlist de musique est le seul élément changeant de la scène. Malgré tout cela, quelques 300.000 spectateurs se sont précipités pour fêter le retour de leur streamer préféré, soit presque trois fois plus que pour Ninja le jour précédent !

© Dr Disrespect

La vidéo a, au moment où nous écrivons ces lignes, amassé plus de 216.000 likes et des milliers de nouveaux abonnés payants ! La chaîne de Dr Disrespect compte, elle, près de deux millions de followers !



Faites une croix dans votre calendrier car ce vendredi 7 août 2020 devrait marquer le retour aux affaires d'un des patrons du streaming mondial, mais sur YouTube cette fois !