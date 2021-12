Depuis plus d’un an, le centre de simulation de course automobile situé à Waterloo, occupe une place de choix dans l’organisation de courses automobiles en ligne, avec près de 1.250 pilotes ayant déjà participé aux évènements "Open Series"

Exype propose une immersion et une expérience au plus proche du réel : Tourisme, GT, Rallye, Formule 1, ... il y en a pour tous les goûts. ! Une simulation ultraréaliste déjà utilisée par les plus grands champions.



« Il était important pour nous de trouver un moyen de garder le contact avec nos pilotes, et de continuer nos développements malgré la situation sanitaire. L’organisation de rendez-vous régulier (tous les lundis et jeudis) sur Gran Tursimo Sport et Assetto Corsa Competizione nous semblait une bonne solution » nous explique Benoît Laurent, administrateur délégué de Exype

Le centre propose maintenant un expérience sur simulateur statique avec 12 nouveaux simulateurs en plus d'une expérience immersive sur simulateur dynamique.

Une compétition avec une expérience réelle de conduite à gagner.

Depuis la réouverture, cette organisation d’évènements en ligne, a attiré des partenaires internationaux comme BenQ, Thrustmaster et Playseat, qui désormais accompagne Exype dans ses développements eSport.

« Notre volonté est de consolider notre position d’esport arena de référence en Belgique orientée Sim Racing. Au côté de nos partenaires nous développons un ensemble d’évènements où les sim racers pourront se rencontrer mais surtout s’affronter dans des courses encadrées par des professionnels . Aujourd’hui, nous sommes le point de rendez-vous du sim racing en Belgique. » nous commentent Benoît et son associé Didier Lecloux.

Ce 5 et 6 février 2022, ce sont 12 équipes qui auront la possibilité de s’affronter durant une endurance de 16 heures de Bathurst à Waterloo sur simulateurs statiques sur Grand Turismo Sport.



Deux catégories de pilotes s’affronteront, AM et PRO. Une compétition qui est accessible à tous et qu'on peut suivre sur la chaîne Youtube d’Exype .

De grands noms

Une des plus grosses équipes du milieu, la team PRIMA esport, participera à cet évènement. Lors de la dernière édition, on apprend d'ailleurs que Quinten Jehoul, un des Belges faisant partie du top 10 mondial, faisait partie de la grille de départ.





Enfin, l'équipe King BST , une des plus grosses équipes belges du milieu avec 1500 followers sur leur Facebook , participe régulièrement aux évènements de Exype.

A la clé

A gagner pour cette nouvelle édition des Endurance Series by Exype : une expérience réelle de conduite en VW Fun Cup .





© Exype

Plus d’informations sur le discord d’Exype : https://discord.gg/vQb6DnTy2c Inscription aux: https:/ /bit.ly/3dIjbuy