Le Major avait déjà été programmé pour Stockholm initialement mais avec les mesures anti Covid, les organisateurs Roumains (NDRL : PGL) hésitaient à déménager vers une autre destination.

Le Major CSGO se déroulera entre le 23 octobre et le 7 novembre 2021 et regroupera les 24 meilleures équipes CS du monde.

Le cashprize proposé atteint des records puisque pas moins de 2.000.000 de dollars sont en jeu.



Avec ce semblant de retour à la normale, on va enfin pouvoir assister à une compétition majeure en présence d'un public important ( +/- 15.000 places )

L'organisation PGL hésitait sur le choix du pays qui pourrait accueillir le Major CSGO qui, du fait de la pandémie, voyait son avenir compromis.Avec la levée des restrictions annoncée ce mardi 7 septembre par la ministre des affaires sociales,, il ne semble plus y avoir d'ombre pour la tenue de cet évènement.En effet, avec le taux de vaccination actuels du pays et le recul de l'épidémie dans le pays, et ce malgré le variant Delta, la Suède a annoncé vouloir respecter le plan du Gouvernement et limiter les mesures à de simples gestes barrières.