Alors que le sport mondial est à l'arrêt, Ce qui donne des idées aux organisateurs de compétitions virtuelles.

Veloce Esports a mis sur pied le "Not the AUS GP" ("Pas le GP d'Australie") en guise de clin d'oeil à la saison de Formule 1 décalée à cause du coronavirus. L'occasion de mettre aux prises des pilotes de Formule 1 à travers leur console de jeu, tout en leur permettant d'affronter des stars issues d'autres sports.Et puisqu'il se trouve que Thibaut Courtois n'a jamais caché être un fan de jeux de simulation de course automobile, il lui a été proposé de participer à ce Grand-Prix virtuel, ce dimanche, à 18h45 (heure belge). Lando Norris, le pilote de Formule 1 britannique, est également annoncé sur la grille de départ.