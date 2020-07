La longue période de confinement a été propice au monde du sport automobile afin de se rapprocher un peu plus de l'univers du Sim Racing. Les diverses simulations automobiles telles que F1 2019, iRacing ou encore Assetto Corsa ont vu l'arrivée de nouvelles compétitions éphémères accueillant en leur sein une multitude de pilotes professionnels venant de tous les horizons !

Afin de continuer à surfer sur le phénomène, plusieurs grandes marques automobiles ont renforcé leurs investissements sur la scène esportive ces dernières semaines. De McLaren à Nissan en passant par Renault, toutes ont désormais un pied sur la scène esportive mondiale et touchent ainsi un nouveau public, plus jeune et parfois oublié des écuries professionnelles.

Aujourd'hui, c'est Ferrari qui annonce son extension esportive en organisant une nouvelle compétition sur la simulation Assetto Corsa : les Ferrari Hublot Esports Series.



Ce nouveau championnat sera scindé en deux catégories : les "Amateur Series" et les "Pro Series". La première sera ouverte à tous les simracers européens de plus de 18 ans et permettra aux douze meilleurs compétiteurs d'atteindre la grande finale de la compétition. Les "Pro Series", quant à elles, réuniront 24 pilotes dont des simracers professionnels ainsi que diverses personnalités et enverront également les douze meilleurs en finale face aux pilotes amateurs.

Les "Amateur Series" auront droit à quatre séances de qualification disputées au mois de septembre 2020. Les six meilleurs pilotes de chacune d'elles seront alors qualifiés pour le championnat amateur. Les inscriptions pour ces qualifications seront ouvertes dès le 7 août prochain et seront accessibles à cette adresse. Il vous est cependant déjà possible de vous y préinscrire en suivant ce lien.



© Ferrari

Cette compétition, outre le fait de proposer un nouveau contenu aux passionnés de courses virtuelles, permettra aussi et surtout à la Scuderia de sélectionner le futur simracer qui rejoindra les rangs de sa prestigieuse FDA Hublot Esports Team.

Celle-ci est déjà composée des Italiens David Tonizza (champion en titre des F1 Esports Series), Enzo Bonito (champion du monde en iRacing Porsche et vainqueur de l'eRace of Champions) et Amos Laurito. L'équipe est également suivie de très près par Charles Leclerc, lui-même grand amateur de sport électronique et jamais avare de conseils pour ses équipiers d'un autre genre !