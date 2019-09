Chez les Diables, Kevin De Bruyne et Eden Hazard (star de cet opus, présent sur la jaquette) mènent la danse avec 91 de général. Derrière eux, on retrouve Thibaut Courtois (88), Dries Mertens (87), Jan Vertonghen (87) et Toby Alderweireld (87). Viennent ensuite Romelu Lukaku (diminué cette année à 85) et Axel Witsel, également noté à 85.





Voici la liste non-exhaustive des autres Diables rouges présents dans le jeu :

Yannick Carrasco - 83

Koen Casteels - 83

Vincent Kompany - 83

Thomas Meunier - 82

Thorgan Hazard - 82

Hans Vanaken - 80

Youri Tielemans - 80

Leandro Trossard - 79

Adnan Januzaj - 79

Jason Denayer - 79

Michy Batshuayi - 79

Thomas Vermaelen - 78

Divock Origi - 78

Simon Mignolet - 78

Leander Dendoncker - 78

Timothy Castagne - 76 Des effectifs de qualité à Anderlecht et au Standard





Avec les bons recrutements effectués cet été, le Standard et Anderlecht accueillent des effectifs en moyenne très bons pour le championnat belge. Ainsi, les Liégeois sont menés par Mehdi Carcela (77), Konstantinos Laifis (75) et Zinho Vanheusden (74), un des meilleurs jeunes défenseurs du jeu. Côté bruxellois, on peut compter sur Vincent Kompany bien sûr (83) ainsi que sur Samir Nasri (78) et Adrien Trebel (77). Retrouvez ci-dessous les effectifs complets des deux clubs.





Anderlecht :

Vincent Kompany - 83

Samir Nasri - 78

Adrien Trebel - 77

Thomas Didillon - 76

Landry Dimata - 75

Michel Vlap - 75

Nacer Chadli - 75

Kemar Roofe - 74

Peter Zulj - 73

Davy Roef - 73

Hendrik Van Crombrugge - 73

Yari Verschaeren - 72

Pieter Gerkens - 72

Andy Najar - 72

Alexis Saelemaekers - 71

Frank Boeckx - 71

Yevhen Makarenko - 71

Isaac Kiese Thelin - 71

Francis Amuzu - 70

Philippe Sandler - 70

Elias Cobbaut - 70

Albert Sambi Lokonga - 67

Jérémy Doku - 66

Edo Kayembe - 66

Sieben Dewaele - 65

Luka Adzic - 65 Standard :