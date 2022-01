La TOTY, comprenez "Team Of The Year' (NDLR : Equipe de l'année) est un système mis en place par EA Sports pour élire l'équipe de l'année au sein du célèbre jeu FIFA.



Ce 10 janvier , EA Sports a donc annoncé l'ouverture des votes, permettant à la communauté de joueurs de sélectionner l'équipe type parmi 80 joueurs choisis par EA. Vous avez jusqu'au 17 janvier Minuit pour participer.

Controverse

Une fois les votes clôturés, la meilleure équipe sélectionnée par la communauté sera intégrée au sein du mode "Ultimate Team" et les joueurs disposeront alors des meilleures notes de la saison pour saluer leur présence dans cette équipe dorée.

A noter cette phrase, présente sur le site de EA Sports et repérée sur les réseaux sociaux, qui laisse à penser que EA Sports pourrait intervenir si l'équipe sélectionnée ne lui convient pas :



"Le vote aura lieu du 10 janvier 2022 à 8 h 00 pt au 17 janvier 2022 à 23 h 59 pt. la sélection finale de l’équipe de l’année (toty) sera déterminée par les votes de la communauté, avec la participation éventuelle d’EA."

Bande annonce

Les belges

Parmi les belges sélectionnés et sans surprise, on retrouve Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku et Thibault Courtois

A vos votes !

Pour voter à votre tour, rendez-vous sur le site de EA Sports.