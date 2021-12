Cette fois, nous vous présentons le quatrième opus de notre série de tutoriels vidéo.



Les cartes "Styles" Cette fois, nous vous présentons lede notre série de tutoriels vidéo. Cette semaine nous vous proposons des explications autour des cartes styles. A quoi elles servent ? Comment bien les choisir ? Sont elles importantes pour vos équipes ?



On aurait tendance à négliger cette partie, et pourtant elle peut faire la différence face à un adversaire déterminé.



Episodes précédents

Troisème épisode sur les tactiques , à voir sur notre page Facebook

, à voir sur notre page Facebook Deuxième épisode abordant le choix des joueur s dans notre article.

s dans notre article. Première épisode où vous avions proposé une vidéo traitant du collectif dans Ultimate Team, l'épisode est à retrouver dans cet article.

Dans sa volonté de s'investir toujours plus dans l'esport et le Gaming, la DH Esport et le site belge spécialiste de FIFA " FUT with Apero " ont décidé de collaborer ensemble afin de vous proposer des contenus réguliers traitant du jeu et de son fonctionnement.