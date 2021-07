C'est un nouveau coup dur pour le monde compétitif esportif avec cette annonce qui vient d'être faite sur le compte Twitter officiel de FIFAe.

Suite au contexte actuel mondial face aux difficultés dans la gestion de la crise sanitaire, la coupe du monde qui devait se tenir à Londres du 6 au 8 août prochain et la coupe des nations qui, elle, devait avoir lieu à Copenhague du 20 au 22 août sont purement et simplement annulées.

L'organisation explique dans son communiqué :

"À la lumière de la pandémie mondiale actuelle de COVID-19 et de son impact sur les voyages et les événements , FIFA a décidé d'annuler la Coupe du Monde de la FIFA 2021™ et la Coupe des Nations de la FIFA 2021™.



Malheureusement, la FIFAe Nations Cup 2021™ et la FIFAe World Cup 2021™ ont été soumises à l'effet perturbateur de la pandémie en cours et aux restrictions de voyage mondiales qui en découlent actuellement. Les derniers développements ne garantiraient pas l'intégrité des compétitions ainsi que la sécurité et la santé de toutes les parties impliquées, ce qui continue d'être une priorité pour nous. "

Afin de récompenser les investissement personnels des joueurs déjà qualifiés, l'organisation a décidé de de diviser l'ensemble des gains prévus équitablement entre tous les participants.



Comme le mentionne "Fut with apero" sur son Twitter, c'est difficile pour la Belgique puisque certains de nos joueurs devaient y participer et y représenter nos couleurs.



Reste à espérer que 2022 arbore un tout autre visage.