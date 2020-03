KVM a surpris tout le monde avec deux très bons derniers matchs qui leur permet de couper l’herbe sous le pied des Brussels Guardians et de Aethra Esports pour prendre la 4ème et dernière place pour les play-offs.

Une dernière semaine riche en rebondissements

Alors que tout le monde avait les yeux rivés sur Aethra et les Brussels Guardians pour savoir qui prendrait la dernière place, KVM Esports a surpris tout le monde et réussit l’exploit de se qualifier. De son côté, Sector One a asséné le coup final en écrasant une fois de plus Timeout Esports pour finir sur 10 victoires consécutives et 0 défaite. Le RSCA Esports, malgré quelques frayeurs, a pris la troisième place et a même montré être capable de battre Timeout Esports. Timeout Esports, de son côté, va devoir tout donner pour tenter de faire tomber Sector One durant les play-offs mais cette fois-ci durant un BO3 pour la première phase.

Play-offs et qualification aux EU Masters

Rappelons-le, l’équipe qui remporta le Spring Split de la Belgian League décrochera une place aux EU Masters pour représenter le pays face aux meilleures équipes européennes. Sector One semble être le meilleur candidat pour cela, mais chacune des équipes va tenter de faire tomber le géant et remporter cette place mais aussi les 2500 euros de cashprize. Le premier match sera entre Sector One et Timeout Esports, le perdant aura une seconde chance de se qualifier pour la finale en affrontant l’équipe gagnante entre le RSCA Esports et KVM Esports. Peu de place pour l’erreur donc pour KVM et le RSCA s’ils veulent arriver en finale, le format BO3 donne la victoire à la première équipe atteignant 2 victoires, une seule défaite sera donc permise.

Le couronnement de la meilleure équipe approche donc à grands pas, plus que deux semaines pour savoir qui sera la meilleure équipe League of Legends de Belgique !