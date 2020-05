Le championnat virtuel de Formule 1 continue de divertir les fans en manque de sport automobile. Ce week-end, c'est le mythique tracé de Monaco qui a eu droit à sa course. De nombreux pilotes de Formule 1 mais également quelques personnalités sportives étaient une nouvelle fois sur la grille de départ !

Après Melbourne, Shanghai, Interlagos et Barcelone, le championnat virtuel de Formule 1 s'est arrêté le temps d'une course dans la principauté de Monaco. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, le tracé monégasque est toujours propice à des courses spectaculaires et offre un frisson particulier aux pilotes qui le parcourent.



Ce week-end encore, de nombreux pilotes de Formule 1 se sont prêtés au jeu : Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Charles Leclerc (FDA Hublot Esports Team), Lando Norris (McLaren), Valterri Bottas (Mercedes), Nicholas Latifi (Williams), Alex Albon (Red Bull), Esteban Ocon (Renault), George Russell (Williams), ...



© F1

Une fois n'est pas coutume, quelques stars se sont également joints à la fête : Pierre-Emerick Aubameyang (footballeur d'Arsenal), Kai Lenny (surfeur, windsurfeur et kitesurfeur), Luis Fonsi (chanteur et interprète de "Despacito") et notre compatriote Thibaut Courtois (gardien du Real Madrid). On a aussi pu y voir des noms de famille bien connus dans le sport automobile : David Schumacher (neveu de Michael Schumacher), Nicolas Prost (fils d'Alain Prost) et Arthur Leclerc (frère de Charles Leclerc).

Contre toute attente, c'est le Brésilien Pietro Fittipaldi, au volant de sa Haas, qui a réalisé la pole position lors de la séance de qualification. Il n'arrivera néanmoins pas à garder son avantage lors du départ et devra finalement se contenter de la sixième place au terme de la course.



Parti très fort, c'est le vainqueur du dernier Grand Prix à Barcelone, George Russel, qui a directement pris la tête de la course dans le premier virage. Évitant tout incident, il ne la lâchera plus jusqu'au drapeau à damier et a donc remporté son deuxième Grand Prix d'affilée.

© F1

C'est derrière que la course a été particulièrement animée. La singularité du circuit a provoqué de nombreux carambolages et les pénalités se sont enchaînées au fil des tours (certains pilotes ne jouant pas le jeu sérieusement). Au terme d'une course hachée et parfois biaisée par le comportement de certains, c'est finalement Esteban Gutierrez et Charles Leclerc qui complèteront le podium.



Notre compatriote, Thibaut Courtois, termine à une honorable 13ème place. Le gardien des Diables Rouges s'est même payé le luxe de devancer des pilotes professionnels tels que Nicolas Prost et Antonio Giovinazzi !

Revivez ci-dessous l'intégralité du Grand Prix :