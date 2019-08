La soirée du 24 août sera consacrée aux matchs de qualification des meilleurs joueurs belges de la discipline avec Teeqzy, Noward et DRG pour représenter notre pays lors des nouvelles Champion Series. Ils joueront sur scène et pourront être suivis par le public grâce à un écran géant LED central et deux écrans latéraux qui diffuseront les images des webcams des joueurs ou le stream de leurs coéquipiers.

C'est le vendredi 30 août que l'interaction avec les joueurs sera la plus forte. Durant cette seconde soirée, des participants du public auront la chance d’être tirés au sort pour jouer un match et peut être même en équipe avec Skyyart, qui ne sera là que ce jour-là. Les autres participants pourront former une équipe avec Noward et DRG ou les affronter.

Voici le déroulé des deux journées Fortnite à Walibi:

24/08: de 16 à 19h, 10 Matchs qualificatifs Phase 1 Champion Series en direct

24/08: de 19 à 23h,10 Matchs qualificatifs Phase 2 Champion Series en direct + 3 Matchs avec joueurs/joueuses tiré.e.s au sort dans le public en fonction des résultats de la phase 1

30/08: de 16 à 18h, 3 Matchs avec joueurs/joueuses tiré.e.s au sort dans le public

30/08: de 18 à 20h, 3 Matchs avec joueurs/joueuses tiré.e.s au sort dans le public

30/08: de 20 à 22h, 3 Matchs avec joueurs/joueuses tiré.e.s au sort dans le public

Attention, il ne sera possible d'assister qu'à une séance par jour !

Envie d’y participer et de montrer vos talents de joueurs ?

Avant toute chose, il faut s'inscrire sur www.walibi.be/fr/fortnite et se munir d'une entrée pour le parc. Si vous êtes parmi les participants, sachez que le jeu sera en mode normal mais en parties privées, limitant l’accès aux joueurs et joueuses présents sur scène. Ils et elles formeront des équipes de deux et s’affronteront dans une zone délimitée de la map afin d’assurer une action intense pour le public.

La meilleure équipe sera la dernière survivante, ses membres remporteront une manette et un casque offerts par Nacon. Des bornes Nacon seront également accessibles durant toute la journée pour le public devant la salle.

Chaque soirée proposera également une séance de dédicaces et de photos avec les guests dans le shop installé devant la salle. Attention de prendre vos dispositions pour être les premiers car la file risque d’être longue et le temps est limité à une heure.