La troisième saison des Fortnite Champions Series (FNCS) s'est achevée ce week-end et a, une nouvelle fois, réuni des milliers de joueurs sur PC et console/mobile ! Plusieurs millions de dollars ont été mis en jeu et ont poussé les joueurs à proposer leur meilleur jeu durant les nombreuses étapes de qualifications.



Certains, attirés par l'appât du gain et le strass d'une carrière professionnelle sur Fortnite, sembleraient n'avoir pas hésité à utiliser et abuser de moyens de tricherie afin d'arriver à leurs fins. Les suspicions de certains mécontents ont très vite vu le jour sur les réseaux sociaux, ces derniers allant même jusqu'à obliger l'éditeur à apporter des corrections mineures à son titre durant la compétition.



© Epic Games

Malgré toute cette polémique, les FNCS ont continué à être disputés comme prévu. Divisés en deux catégories pour chaque zone régionale, PC et console/mobile, les tournois ont été précédés d'une phase de qualification disputée sur deux week-ends consécutifs du 1er au 9 août.



Les cinquante meilleurs joueurs de ces qualifications accédaient alors à la phase finale. Deux cents autres joueurs (les mieux classés en fonction de leurs points) ont également été sélectionnés pour disputer l'ultime étape de la compétition.

Les 800 joueurs (400 sur PC et 400 sur console/mobile) se sont alors affrontés tout ce week-end dans quatre groupes séparés. Parmi les cent joueurs de chaque groupe, seuls les 25 premiers se qualifiaient pour la grande finale !

Malheureusement, que ce soit sur PC ou console/mobile, presque aucun Belge n'a su se qualifier pour cette finale européenne à 100 joueurs. Seul le jeune "Wyzip" va réussir cet exploit sur PC. Notre compatriote aura su tirer son épingle du jeu lors de chaque étape jusqu'à être au départ des six dernières manches que constituaient la grande finale.

Malheureusement, les choses ne sont pas passées aussi bien que l'on aurait pu l'espérer pour notre compatriote puisqu'une 81ème, 38ème (une élimination), 35ème (trois éliminations), 46ème, 87ème (une élimination) et 57ème place (deux éliminations) vont le faire terminer à la 65ème place finale de ces FNCS en solo. Le jeune homme, actuellement sans structure, ajoute là une belle ligne à son palmarès !

Autre consolation, c'est la magnifique quinzième place du joueur français "Froggy" qui évolue cette saison sous les couleurs de la structure belge Quartz Esport !

© Quartz Esport

Pour la zone Europe, c'est le Russe Tai "TaySon" Starčič qui s'est imposé sur PC et le Polonais Oliwier "Flame" Koral sur console/mobile.