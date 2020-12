Vous n'avez pas la chance d'avoir un ordinateur dernier cri pour vous adonner à votre jeu préféré? Vous en avez marre de vous faire démolir par des joueurs ayant une meilleure configuration que vous? Epic Games a pensé à vous ! L'éditeur de Fortnite vient en effet de déployer une mise à jour destinée à augmenter les performances du jeu sur votre PC !

À partir du 15 décembre 2020, un nouveau mode de performance sera donc déployé sur tous les ordinateurs qui possèdent la configuration minimale requise pour Fortnite. D'abord proposée en version "alpha", cette nouvelle fonctionnalité pourra être sélectionnée dans les paramètres du jeu et devrait ainsi offrir un gain de performance significatif en réduisant la qualité visuelle pour libérer de la mémoire et ainsi alléger la charge sur le processeur et la carte graphique.

Concrètement, en activant ce mode "Performance", vous devriez évoluer dans un jeu plus fluide, notamment en maintenant un taux d'images par seconde (IPS ou FPS en anglais) plus stable !

© Epic Games

Les joueurs faisant appel à cette fonctionnalité devraient également gagner de l'espace de stockage en bloquant le téléchargement des textures en haute résolution du jeu. Epic Games annonce tout de même une diminution totale de 14Go ! L'absence de ces textures devrait également jouer sur la rapidité de chargement du jeu en début de partie !



Pour les désactiver, rien de plus simple ! Ouvrez le lanceur Epic Games, rendez-vous dans les options de Fortnite ("..." à droite du nom puis "Options") et décochez-y la case "Textures haute qualité".

Voici deux exemples concrets d'amélioration donnés par l'éditeur :

© Epic Games

Il semblerait donc que ce nouveau mode permette un gain de près de 160% des FPS sur les machines les moins performantes, ce qui est énorme ! Une telle augmentation devrait donc changer l'expérience de jeu de bon nombre de joueurs !



Reste maintenant à savoir si cela aura également une influence sur les configurations plus costaudes, auquel cas l'ensemble des joueurs compétitifs activeront également cette option pour gagner quelques images par secondes.



Malheureusement, cette mise en jour ne devrait pas avoir d'influence sur la stabilité et la qualité des serveurs proposés par Epic Games. Pour cela, les nombreux joueurs prenant part aux différents tournois officiels devront encore prendre leur mal en patience !



720p, mode performance et textures haute résolution désactivées pour le Chapitre 2 - Saison 5 ! © Epic Games

Du côté des joueurs sur consoles nouvelle génération (PS5 et Xbox Series X), l'arrivée de ce patch ajoute la possibilité d'atteindre les 120 images par secondes, ce que le jeu ne supportait pas jusque-là.



Les bonnes nouvelles sont donc multiples pour les joueurs du Battle Royale d'Epic Games en cette fin d'année. Pourvu que cela continue sur cette lancée en 2021 !