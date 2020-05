Sensor Tower, site spécialisé dans l'analyse du trafic internet, vient d'estimer dans son dernier rapport que la version mobile de Fortnite aurait rapporté un milliard de dollars à Epic Games.

En seulement deux années d'existence, Fortnite Mobile a su rentabiliser son développement et donner raison à l'éditeur pour le portage de son titre phare sur tablettes et téléphones. Avec un pic à plus de 44 millions de dollars engrangés durant le mois d'avril, confinement aidant, c'est plus d'un milliard de dollars qui auraient été récoltés grâce aux microtransactions proposées par le titre.

© Sensor Tower

Ce sont les Américains qui auraient le plus dépensé dans le jeu avec environ 632 millions de dollars (63% de la somme totale). Étonnamment, c'est la Grande-Bretagne qui se place en deuxième position (38 millions), juste devant la Suisse (36 millions) !



La grande majorité de ces chiffres ont été atteints sur l'App Store d'Apple, le jeu venant tout juste d'être lancé sur le Google Play d'Android. Les deux plateformes ont comptabilisé près de 129 millions de téléchargements à elles deux dont 51 millions aux États-Unis. La France, avec ses 5,7 millions de téléchargements, se place loin derrière.



Notons tout de même que ce rapport ne se base que sur les revenus provenant de l'App Store et de Google Play, les boutiques tiers souvent utilisées en Asie n'ont donc pas été prises en compte.

© Sensor Tower

Si aucun chiffre concernant notre pays n'a filtré, on peut largement imaginer que l'on se situe à des années-lumière de ces statistiques vertigineuses.